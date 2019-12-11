【學界籃球】「風之女」麥卓穎轉戰球場　「我想打精英賽」

「叻女！」聖士提反女子中學的板櫈第三節多次歡呼，儘管比數仍然落後十數分，甚麼那一球並不中籃，因為一個看似平日不會做的籃下勾手，她們都跳了起來。 追不回的分差，聖士提反以19：38不敵港大同學會書院，從落後到輸球都沒有一絲的失落，看到的可能是實力不及對手，但更多的是不同的態度。「沒有空位射波又鏟唔入，但我們又肯跑又肯搶，以前可能只有高的搶到籃板但今天矮小的都可以搶到籃板。」今年中四的麥卓穎直言：「我想要算態度」，「小風之女」今天滿分。

麥卓穎曾於2016年取得Techno滑浪風帆U15世界冠軍，更連續3年當選香港傑出青少年運動員，上場因滑浪風帆亞洲錦標賽2019而缺席對庇理羅士女子中學的一戰。對面實力較強的港大同學會，麥卓穎由控球打到中鋒，用盡自己的體能和身高，甚至是輕微扭傷都仍堅持出場。

麥卓穎在防守間不慎「咬柴」，但下半場並無大礙重新上場。（張倩儀攝）

博到犯規、一球籃下勾手，板櫈就會傳來一陣歡呼。（張倩儀攝）

離開踏板，脫下校裙，在籃球場上的她是另一種飛翔；特別是走上世界的大舞台後，仍然堅持在一星期五課的體院訓練外，繼續一星期兩次的籃球校隊練習。「我還是比較喜歡團隊運動，因為個人太悶了。」

很單純的原因，就是因為小女生喜歡有人陪。

中學時代，去廁所、去小賣部，去哪都要問一句：「有無人一齊？」

聖士提反實力稍欠，但心態和好勝心「搭救」。（張倩儀攝）

+ 10 + 9 + 8

「操體能的時候，全隊一起比一個人自己做gym更開心。」齊上齊落，她笑說感覺比自己一個撐更開心：「籃球只有四節，而滑浪風帆是十二場比賽加起來，可能輸一兩場已經很影響成績 ，但籃球輸一分、兩分，全隊可以一起追回來，守一球、兩球來補救，但滑浪風帆不能被填補，有錯就要自己承受。」

一星期數不完的高強度練習，抽時間打籃球聽起來都覺得任性，只因籃球是她第一接觸的項目，是由心喜歡的活動，是一個情義結。

麥卓穎雖然是世界冠軍，也是精英運動員，但心底裡也像一般的學界球員一樣，想打精英賽。（張倩儀攝）

平時讀書都是自己讀，總不能一起讀，又一起考一份卷。 麥卓穎

由控球打到中鋒，因為有隊友「陪住」一切辛苦都變得有趣。（張倩儀攝）

「籃球不是自己一個這麼孤單」

籃球讓她在眾多的個人活動中得到一點「有人陪」的感覺，這就是她就算有點不能兼顧也堅找持的原因：「籃球不是自己一個這麼孤單，五個人或十二個人一起開心、一起經歷。」她接着說：「我想打精英賽呀！我們區強隊有英華和漢華，來年想爭第三入精英賽。」我笑了笑，在想港隊又好，世界冠軍也罷；在籃球場上，她跟其餘9人一樣，都只是一個想打精英賽的小女生。