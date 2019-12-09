【學界籃球】文武雙全的平衡　喇沙爭氣憾負英華

近一、兩年的學界籃球不再像以往一樣強隊割據，反而戰力相當，讓以往的下游球隊都燃起信心，覺得其實自己一樣「有得爭」。

從早兩日（2日）的九龍區學界男子小組賽中，喇沙書院和英華書院兩大名校進行了一場拉鋸戰，兩隊戰至最後，英華臨崖轟入10分狂追，最後以45：39驚險守住一勝。按以往成績，英華確實比喇沙高出一班，但發揮平平加上怯場讓喇沙有機可乘。

女朋友還是籃球？後者都不能放棄，趁能追的時候要狠狠的追。（張倩儀攝）

馮俊瑋現時將全副心力都放在讀書和籃球上，「很少出去現了」，畢竟已經最後一年了。（張倩儀攝）

「知道會很緊湊，但從沒有想過可以Lead住來打。」全場轟入21分，帶領球隊打出一場「好波」的喇沙隊長馮俊瑋（Henry）笑着說。從未試過三甲的滋味，更勿論精英賽，「其實很想得到一個冠軍，雖然形勢不樂觀，但仍希望有奇蹟出現。」論大賽經驗，說技術也許不及對手，但想贏的心不比對方弱，「都告訴自己盡量放鬆打，不讓情緒影響得太多，對手經驗始終比我們多很多，你就當是抱著學習心態去打。」

籃球有多重要？馮俊瑋笑說就像老婆一樣重要。（張倩儀攝）

好學不倦，很想這樣來形容眼前的Henry，從班房學到球場，兩方面投放的心機也不少。「其實很想將所有時間都放在籃球上，可是不行，人始終要有不同的面向，最好是文武雙全吧。」夢想與現實，他選擇了平衡，始終知道籃球不能當飯吃，不想認同卻不得不點頭。

面對戰力和實力都較強的英華，喇沙仍能步步迫近。（張倩儀攝）

我常好奇，籃球對於他們這些名校生來說，到底是甚麼一回事；我忍不住問了句：「籃球對你說是甚麼？」

近幾年喇沙三甲不入，精英賽更是沒有機會踏上，比賽經驗都相對較少。（張倩儀攝）

「老婆。」

我並不意外他說出「伴侶」的意義，但出奇他直接跳過女朋友的階段。「12年，不是說要放下就可以放下。」「若籃球和女朋友選一個呢？」問的時候衷心希望他沒有女友，因為他會一物「激嬲」對方吧：「盡量兩者之間取得平衡⋯⋯萬一真係要選擇我想我會選擇籃球，因為趁年輕還有機會的時候就要追夢。」