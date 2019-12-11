【學界籃球】 張祝珊奪首勝完季　精英賽後的一片混沌

練球然後比賽，很平常，打籃球的都是這樣過的。 「我不能練球。」張祝珊英文中學的鄭雙萌低聲說，為球隊放入奠勝一球的她今天（11日）也是偷偷地......

去年以港島區D1女子組季軍姿態打入精英賽的張祝珊，今年成績大不如前，剛完成今季A Grade最後一場賽事，由落後咬緊牙關，到一球放籃，數球罰球中籃以33：29反勝佛教黃鳳翎中學，取下首勝也是今年最後一勝。

因為不能練球，鄭雙萌只能期望在比賽中為球隊做一些事。（張倩儀攝）

這一球上籃，為張祝珊帶來今季的首勝。（張倩儀攝）

第四節一直糾纏在1分之差，兩隊各不相讓；張祝珊罰球手感欠奉，但林境雯多次調整追平，後有鄭雙萌穩穩地放籃得手，終拿下勝仗。「我想這是今季為球隊做出最大的貢獻。」

鄭雙萌感覺像是鬆了一口氣，找回自己在場上的自信也給隊友一個交代。從她口中，聽出球隊自去年精英賽後就停下了腳步，整個精神像是隨着兩個中六師姐畢業，不見了。「今年的中六因為學業關係不能打球，隊中最大的只有中五；打得特別辛苦，沒有人帶領着我們，像是要我們一夜長大的感覺。」

球隊愈來愈鬆散讓大家都目標不再明確，是經精英賽後最需要整頓的時期。（張倩儀攝）

精神領袖不在了，群龍不能無首，總要有人挺身而出。「你會想擔起這個責任嗎？」我問。師妹低頭喃喃細聲回答，像是有著難言之隱：「自己不太有信心，本身自己內向。」也許這並不是最大的原因，「其實自己都想頂替成為這個角色，但因為有點個人原因，不能練球只能打比賽。」

隊長林境雯多次起手仍未見中籃，但罰球經調整後成為保住勝利的關鍵。（張倩儀攝）

打球一直受母親反對

因為經常受傷，所以媽媽一直都反對鄭雙萌打籃球，「醫生說我身體虛弱」她笑說，也不再想像自己可以例行練球，只想每次有比賽就偷偷出來。「你堅持打球？」我笑說。「不是⋯⋯是偷偷地⋯⋯被媽媽知道就會罵我一頓，球衣隊友會幫我洗，下次比賽再拿出來給我。」

偷就要偷的無聲無息，一點證據都不留，「平時（比賽）就說學校有活動，不過比賽延期就不再是放學後打，早一點我也比較好找時間。」我們說說笑笑，但我卻有身同感受，明知道不行卻又想用盡方法做到心情。

即使是板櫈的隊友也相當緊張，大概不想以全敗完結今年的A Grade賽事。（張倩儀攝）

也許會有人抱怨她沒有練球，但只能說她在用另一種方式貢獻，「由中一開始，球隊一直都一步步向上走，但今年突然跌了很多，自己也有點失望。」加上自己沒有練球內心並不好過，現在內心舒服了一點，因為這一球，這一勝，可說是感受到自己的存在和價值。