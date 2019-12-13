【NBA】當錫「三雙」停不了　領獨行俠11分挫活塞

獨行俠今日（13日）面對活塞，小前鋒當錫（Luka Doncic）再次施展強態。 這名「MVP」角逐者今仗貢獻41分、12個籃板及11個助攻的「大三元」，帶領獨行俠122：111取勝之餘，亦創下今季第8次「三雙」及第4次「40+」。

當錫獲墨西哥城的球迷以大叫「MVP」歡送。（法新社）

適奉連續4季於墨西哥舉行NBA賽事，今日獨行俠面對活塞的賽事亦移師墨西哥城上演。首節獨行俠雖有所慢熱，但其後一段7：0攻勢助他們34：29領先。第2節活塞先聲奪人，加上上半場祖蒙特轟入20分，氣勢曾佔上風。但未幾獨行俠同樣以14：0攻勢撲熄對手強態，加上當錫及施夫居里的三分，獨行俠領先7分返回更衣室。

當錫今仗貢獻41分、12個籃板及11個助攻的「大三元」。（法新社）

獨行俠施夫今仗亦交出30分。（法新社）

不過憑着當錫再次交出「MVP」表現，獨行俠易邊後中段開始拉開差距，最多更拉開比分至24分之距。其後縱使活塞憑戴歷路斯零碎搶分，但今天當錫造出的41分、12個籃板及11個助攻難以抵抗，獨行俠終以122：111取勝。

活塞今仗憑戴歷路斯搶分，但其19分亦未能為球隊帶來大衝擊。（法新社）

《NBA今日（13日）其餘賽事戰果》

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當錫今仗令他成為首個於美國及加拿大以外NBA賽事造出「三雙」球員，其數據於亦讓他今季第8度「大三元」兼第4次交出40分或以上。