【NBA】高比拜仁好人好事　巧遇車禍現場落車安撫司機

高比拜仁（Kobe Bryant）退役後忙於籃球學校、湊女生活，每次出現仍能成為媒體、大眾的焦點。最近高比在加州新港灘附近一個十字路口碰上交通意外，縱使他並不涉及當中，但亦有落車視察意外情況，更向受意外影響的司機們表關心，展露熱心市民的一面。

今年6月喜獲第4名女兒的高比拜仁繼續忙於湊女生活，分身不同場合支持女兒們，先是現身支持大女Natalia的排球比賽，再到籃球場指導二女兒Gianna。日常高比還會陪伴三女兒Bianka及小女兒Capri到處遊玩，最近更為Bianka舉辦生日會慶祝3歲生日，顧家好男人的形象盡現。

高比會觀賞及指導二女兒Gianna的籃球比賽。（Kobe Bryant instagram）

童心未泯的高比與女兒們到樂園遊玩。（Kobe Bryant instagram）

有女萬事足的高比，早前為Bianka舉行3歲生日會。（Kobe Bryant instagram）

高比的「好」當然不只於此，除了熱愛家庭之外，他亦非常關心社區。昨日高比被美國媒體拍攝到他駕車經過一個交通意外現場，在交通警察抵達現場前，他更落車熱心地查看雙方司機以及車輛損毀情況，成功安撫現場人士。其實高比不是第一次如此熱心，他於去年駕車經過新港灘市時，遇上有兩車相撞，被撞車輛司機表示自己手機損壞無法記錄下現場事故情況，高比亦樂於用自己電話幫忙拍攝，果然是熱心好公民！

雖然未能清楚拍攝到高比容貌，不過持機拍攝的途人於片中屢次提到此為高比本人。（Twitter影片截圖）

高比幫忙查看意外雙方的情況。（Twitter影片截圖）

高比果然是熱心市民。（Twitter影片截圖）