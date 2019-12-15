【NBA】當錫足踝受傷退下火線　20場紀錄斷纜　獨行俠加時負熱火

獨行俠前鋒當錫（Luka Doncic）今季狀態大勇，多場錄得三雙令他成為了常規賽MVP人選之一。 不過他在周日（15日）主場對熱火一戰，打了兩分鐘就因為足踝受傷退下火線，雖然普辛基斯（Kristaps Porzingis）及添夏達威Jr.（Tim Hardaway Jr.）撐起球隊，獨行俠最終加時仍不敵勇不可擋的熱火。

當錫開賽不久一次進攻鏟籃時，踩到熱火後衛簡歷克倫（Kendrick Nunn）的腳，扭傷了右足踝，未能起身回防。當錫在第1節剩10分20秒時離場，步履蹣跚地回到更衣室。去年得到最佳新秀獎的當錫，接受X光掃瞄後，證實扭傷足踝，幸未有傷及骨骼。

當錫準備上籃時受傷。（美聯社）

當錫扭傷足踝退下火線。（美聯社）

當錫今季場均30.4分、9.9個籃板及9.3次助攻，8次三雙更是領先聯盟眾將。這名斯洛文尼亞球星傷出，令到他連續20場至少20分、5個籃板、5次助攻於對熱火一戰終止，NBA史上只得「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）有更長的紀錄。

熱火取得今季第19勝。（美聯社）

當錫退下火線，普辛基斯及添夏達威Jr.成為球隊得分來源，雖然「普添」二人分別攻入22、28分，另有3人得分達雙位數，最後兩節搶得62分，將比賽帶入加時，但熱火加時發揮較佳，最後在占美畢拿攻入全隊最高27分之下，以122：118擊敗主隊，取得今季第19勝。

普辛基斯「飛將軍」封助簡歷克倫上籃。（美聯社）

獨行俠老將指表現值得一讚

雖然輸波，但老將貝里亞（J.J. Barea）仍讚球隊表現出色：「無論何時，失去隊中最強球員都會大大影響比賽形勢。不過，我認為大家今仗表現不錯，眾人都挺身而出，盡全力去爭勝。」

獨行俠教練卡勞（Rick Carlisle）亦說：「如果你在48分鐘努力比賽，作正確的選擇時，就有機會在這個聯盟贏波。己隊球員個個都可以做到這些事，就算當錫傷出也打得不錯，我們只是要打得更好而已。」