【NBA】禾爾母親不敵乳癌逝世　「dear mama」紋身永留頸部給至愛

本年初因阿基里斯腱斷裂報銷賽季的巫師後衛禾爾（John Wall）正在養傷期間，迎來噩耗。與他感情親厚的母親Frances Pulley於美國時間周五不敵乳癌去世，終年58歲。禾爾9歲時父親因肝癌離世，母親一人日做3至4份工作將他與姊妹們養大，當禾爾進入NBA逐漸成名後，亦親自照顧母親，如今失去深愛、重要親人的禾爾應該相當沉痛。

禾爾的童年坎坷，2歲時父親因持械搶劫入獄，該是在公園遊玩的童年變成到監獄探望父親的恆常習慣。8歲時父親獲釋，父子倆終於有機會相處，更在假期一同到北卡俄羅納洲度假，享受親子時光。好景不常，父親在假期最後一天病發而大量出血，禾爾才獲知原來父親出獄原因，是他患有末期肝癌。父親隨後被送往醫院，禾爾不久便接到父親死訊，當年他只是9歲的小男生。

雖然父親在在禾爾2歲入獄，未有太多時間看着兒子成長，不過禾爾陪伴爸爸走完人生最後一段路。（網上圖片）

禾爾與母親一同慶祝母親節。（John Wall instagram）

在父親離世後，禾爾衝到街上痛哭，可見「死亡」是超越一名9歲小孩所能承受的事。父親喪禮過後，禾爾的大哥決定照顧家人，可惜他鋃鐺入獄，責任便落在禾爾身上。不過禾爾求學期間非常叛逆，高中多次轉校，曾經用棒球棍砸在人的後腦勺。母親鼓勵他要放下喪父傷痛，要開始相信才能成功，禾爾才如夢初醒，打好籃球踏上NBA舞台。

禾爾深愛其父親，更將爸爸抱着他的照片紋在左胸上。（影片截圖）

在禾爾的成長過程中，母親Frances Pulley為了照顧兒女，拼盡心力，日做3至4份工作來支撐生計，禾爾曾在與巫師簽約期間道出母親的辛勞：「父親在我9歲時逝世，這令我的母親成為真正女人，我認為世界上沒有一位女性能像她這樣，這亦令我極速成長。我很幸運有媽媽為了養育我們的付出，以及我長大後能好好照顧她。」

禾爾在他接受大學名人堂榮譽時，公開讓母親在觀眾席站起來，讓現場觀眾拍掌讚揚她。（John Wall instagram）

禾爾在肯塔基大學名人堂典禮上淚謝母親養育之恩

禾爾成長期間反叛頑劣，其母一手把他從深淵中拯救出來，成就今天的禾爾。（John Wall instagram）

母子倆的感情深厚，尤其母親對她無條件的愛與支持，禾爾多番公開感謝母親的愛。今年初禾爾在受傷期間曾說過：「神的決定不會錯的，雖然我不明白為何祂要這樣做，但我相信這是個機會讓我陪伴抗癌的母親及照顧我的兒子。」禾爾更特別在背後及頸部紋上「dear mama」（親愛的母親），足見他對媽媽的感謝。縱使母親已然離去，但是愛不會消失，母子倆的相處及扶持會留在禾爾的記憶中，一直陪伴着他。

禾爾在養傷期間，在後頸位置紋上母親面容及「dear mama」。（John Wall instagram）