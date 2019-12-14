【NBA】湖人快艇火箭「孖寶」發威　西岸最強組合花落誰家？

往往提到NBA「最佳二人組合」，我們總想到「高比x奧尼爾」、「佐敦x柏賓」、「姚明x麥基迪」。今周六（14日）的常規賽，各支隊伍中的球星們續分途出擊，當中不湖人、火箭及快艇的的「Duo」組合更火力出開，令「最佳二人組合」的選擇添上色彩。

湖人勒邦占士交出28分、12次助攻，安東尼戴維斯取下全場最高的33分及10個籃板。（美聯社）

勒邦占士、安東尼戴維斯合轟61分 湖人險勝熱火

站穩西岸龍頭的湖人今仗卻打得吃力，上半場縱使命中率達50%，但半場仍是落後8分。易邊後三分球卻是球賽的關鍵，湖人外線變得火熱，至第3節中段勒邦占士及安東尼戴維斯續三分得手，助球隊以20：6的攻勢反超前，該節完結湖人更拉開至雙位數分差。惟第4節尾段熱火的11：4攻勢，比賽餘下9秒納恩更命中3分把縮窄差距至110:111。湖人控衛波普其後獲4次罰球機會僅中其二，但熱火占美畢拿最後壓哨三分失手，讓湖人得以113：110險勝。 今仗湖人「孖寶」各有「雙雙」進帳，勒邦占士交出28分、12次助攻，安東尼戴維斯則取下全場最高的33分及10個籃板。

尼納特、保羅佐治為快艇合轟88分。（法新社）

快艇124：117力挫木狼 尼納特、保羅佐治合轟88分

快艇面對木狼一戰中，2大球星尼納特（Kawhi Leonard）與保羅佐治（Paul George）擔起得分重任。然而二人上半場已轟入54分，但第3節保羅佐治更有16分進帳。縱使尾節木狼唐斯（Karl-Anthony Towns）單節獨攬18分並為球隊反撲，但亦未能修補前3節的失分，最終快艇124：117力挫木狼。該戰尼納特轟入42分及11籃板，保羅佐治亦取下46分，二人也成為近25個賽季以來，第5個單場各取40分的雙人組合。

夏登今日面對魔術，取下54分兼入10個三分。（法新社）

夏登54分兼入10個三分

至於是日之最可謂是夏登，這名火箭當家射手繼上場取下55分後，今日面對魔術再轟入54分，領球隊130：107大勝。

火箭第2節憑夏登的18分拉開比分，下半場夏登及韋斯保克差連環開炮，魔術陷於無能抵抗狀態，更終以23分大敗。夏登今日交出54分、7個助攻、5個籃板及2個偷球，當中更有10個三分。事實好拍檔韋斯保克交出23分、7籃板及6助攻，二人合轟77分令魔術無力反抗。