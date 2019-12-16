【NBA星二代】勒邦占士囝囝展「大帝基因」　射入關鍵分再奪MVP

虎父無犬子，果然真有其事。NBA超級球星勒邦占士日前快閃俄亥俄州，觀看兒子勒邦占士Jr.（LeBron James Jr.）出戰美國高中籃球賽決賽。勒邦占士Jr不負眾望，為校隊射入決勝關鍵一球之餘，更像爸爸一樣獲選為決賽最有價值球員（MVP）。

今屆美國高中籃球聯賽受盡關注，又稱「Bronny」的勒邦占士Jr.今年轉校至韋迪兒子薩伊亞就讀的塞拉峽谷高中（Sierra Canyon）成熱話，外界對該校亦賦予很高的期望。

日前在塞拉峽谷高中出戰美國高中籃球賽決賽，吸引逾270個傳媒到場直擊，10000張門票早早售罄。

勒邦占士日前快閃俄亥俄州，觀看兒子勒邦占士Jr.（LeBron James Jr.）出戰美國高中籃球賽決賽。（美聯社）

勒邦占士不時為兒子表現感緊張。（美聯社）

為全力支持兒子，勒邦占士在周五擊敗熱火後速速飛抵俄亥俄州，一睹兒子與母校聖文森特聖瑪麗中學交戰。一直於聯賽後備上陣的勒邦占士Jr.，在決賽終獲正選位置，而他亦用表現證明，教練的調配絕對正確。

一直後備上陣的勒邦占士Jr.，在決賽終獲正選位置。（美聯社）

勒邦占士Jr.射入決勝關鍵分一刻。（美聯社）

賽事戰至最後57秒，塞拉峽谷高中仍以一分落後，惟「Bronny」盡顯爸爸的「野獸」強態並把對手開出的邊線球偷掉，然後一人之力殺入顏色地帶上籃得分。此入球不但令塞拉峽谷高中反先，更讓爸爸勒邦占士興奮得跳起踩入場內雀躍高呼，不過球證隨即用手攔截，把「大帝」趕回場邊。

最終塞拉峽谷高中以59：56獲勝，勒邦占士Jr取下15分，當選決賽的MVP。