【美版蒙面歌手】NBA歌王唱功直逼實力派　騷靈格調迷倒網民

美國版《蒙面歌手》（The Masked Singer）9月起展開，3個月來盛傳當中化名為「Thingamajig」的選手是NBA著名球星。 日前於節目的準決賽中，該名選手終要公開身份，面具下的，果然就是溜馬球星奧拉迪普（Victor Oladipo）。

節目9月展開，歌手「Thingamajig」共上演多次演出，當中更要不時提供線索讓別人猜度其真正身份。

他提出的線索包括「身穿4號」及「feathery」，不少網友就此已猜到「Thingamajig」大有可能是溜馬球星奧拉迪普（Victor Oladipo）。

節目9月展開，歌手「Thingamajig」共上演多次演出，當中更要不時提供線索讓別人猜度其真正身份。（網上截圖）

準決賽「Thingamajig」遭淘汰並需脫下面具公開身份，結果就是奧拉迪普。（網上截圖）

昨日準決賽「Thingamajig」遭淘汰並需脫下面具公開身份，結果毫不意外，奧拉迪普就是該名歌手。

奧拉迪普聲線與名歌手John Legend相似，網民亦紛紛在Twitter讚揚他風格騷靈，更指「從來沒有想過NBA球員能唱好歌」。

「Thingamajig」／奧拉迪普表演片段：

奧拉迪普節目中直言，參與節目是想展現球場以外的自己：「節目是透過音樂團隊接洽的，我不假思索就答應；我想證明運動員是多才多藝，今天應該讓不少人感驚訝吧。」

事實不少人早已猜到此歌手就是奧拉迪普，更有小朋友於溜馬賽事舉起「聖誕節希望與Thingamajig見面」的紙牌。（Twitter）

2013年奧拉迪為NBA選秀「榜眼」並加入魔術，其後轉會溜馬。（視覺中國）

2013年為NBA選秀「榜眼」的奧拉迪普，一直亦有參與音樂製作。標稱藍調歌手的他曾發行2張迷你專輯，其《Songs for You》專輯中，更有與「Rap」界大師2 Chainz合作的歌曲，可見除了在球場上能光芒四射，他亦有力成實力派歌手。