【NBA】公鹿明鬥湖人　字母哥讚勒邦占士　視大帝為未來10年目標

公鹿周五（20日）主場鬥湖人，「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）將會再次激鬥勒邦占士（LeBron James）。 談到再戰「大帝」，艾迪杜高普指該名巨星快35歲，但狀態好得像外星人一樣，更以他作未來10年的目標。

占士於12月30日就會35歲，周五將領軍作客公鹿，惡鬥比他年輕10年的字母哥。字母哥早前在12月7日以大炒快艇慶祝自己25歲生日，他稱占士17年職業生涯對自己有很大啟發。「他太瘋狂了，我其中一個目標就是未來10年都似他一樣打出那麼高水平的籃球。他35歲了，但他的動作依然如行雲流水及狀態仍十分好，他打得很聰明。」字母哥毫不吝惜地讚美。

艾迪杜高普今季表現出色。（美聯社）

字母哥大即將大戰勒邦占士。（美聯社）

「占士這年紀仍這樣勁很瘋狂，」艾迪杜高普說：「但他是勒邦占士。他是外星人，所以你預期他會打得好。」公鹿跟湖人現時同樣得24勝4負，在東西岸排第一，明日一戰為雙方今度首次交戰，下次再交手已經要等到來年3月。

字母哥讚占士狀態仍一流。（美聯社）

艾迪杜高普今季狀態依然大勇，場均31.7分、12.8個籃板及5.3次助攻，在周二不敵獨行俠前連贏18場，為隊史第二長的連勝紀錄。另一邊廂，占士現時以10.6次助攻領先今季助攻榜，場均得分25.9分及7.4次籃板，表現保持高效率。

勒邦占士的湖人於西岸排第一。（美聯社）

公鹿教練畢丹賀沙（Mike Budenholzer）亦大讚占士：「占士在這聯盟的成就是與別不同的，他是個十分十分特別的球員，湖人現在又有安東尼戴維斯（Anthony Davis），打法相似但二人十分合拍。我認為對上這樣的強隊是考驗己隊的時間，而且亦會更認識自己的球隊。」