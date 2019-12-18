【NBA】「一字眉」離隊後遺症未癒　塘鵝13場連敗破隊史

塘鵝連敗停不了。塘鵝在安東尼戴維斯（Anthony Davis）今季離隊轉投湖人後，陣中失去一大得分重心，加上新秀狀元威廉臣（Zion Williamson）因傷缺陣，令他們今季表現浮沉。今天主場迎戰K.艾榮（Kyrie Irving）缺陣的籃網，原有打破連敗的機會，但籃網的查列特阿倫（Jarrett Allen）一記入樽在完場前追平，雙方鬥到加時，塘鵝未能率先佔有優勢，最後以101：108不敵對手，累積13場連敗。

今季西岸戰線名次大洗牌，先有勇士在史堤芬居里（Stephen Curry）及K.湯臣（Klay Thompson）因傷缺陣下，陣中缺少主要戰力，目前以5勝23負戰績排最尾。不過，塘鵝同樣不遑多讓，在重點戰將「一眉」安東尼戴維斯離隊轉投湖人後，失去一大重點得分。失卻星級戰將之下，塘鵝的情況更為雪上加霜，皆因新秀「怪物」威廉臣於10月發現右膝半月板撕裂，需要休養未能上陣，令球隊開季戰績大不如前。

塘鵝的恩格林（右）今場雖然交出22分、10籃板的表現，仍未能中止連敗。（路透社）

主場迎戰籃網的塘鵝賽前已經錄得12連敗，同時是隊史上最長的連敗，惟主場出擊的他們還是未能中止敗仗。塘鵝儘管今場在首節21：21與籃網打成平手，不過籃網在第2節向塘鵝防守施壓，加上塘鵝在本節的手風欠佳，僅得14分，以35：42落後完上半場。半場調動後，塘鵝在恩格林（Brandon Ingram）、朗素波爾（Lonzo Ball）及祖賀里迪（Jrue Holiday）內外開弓，打出一波29：19攻勢以64：61反超前進入第4節。

朗素波爾（右）在下半場開始從外投為塘鵝追分。（路透社）

雙方鬥得更為激烈，在祖賀里迪穿針引線控制節奏下，塘鵝曾經一度以70：63領先。不過籃網在中段開始從外線得手，戰況開始拉鋸，在法定時間前56秒，祖賀里迪一記入樽兼射入「and-1」以93：91再次取得領先優勢。籃網即時暫停調整，並由查列特阿倫回敬一球入樽追平至93：93，兩隊欲命中外投結束對賽，惟未能中鵠。比賽進入加時階段，不過塘鵝在尾段欠缺反擊力，被籃網近來狀態大好的甸維迪（Spencer Dinwiddie）把握進攻機會，個人全場貢獻最高31分下，率籃網以108：101擊敗塘鵝，同時將塘鵝連敗紀錄更新至13連敗。

查列特阿倫（右）在法定時間完結前的入樽助籃網將對賽帶進加時階段。（路透社）

近來狀態大勇的甸維迪（左）為籃網拿下勝仗。（路透社）

塘鵝近來戰績麻麻，不過威廉臣康復進度良好，已經逐漸開始投籃訓練，惟仍未有確實復出日子，相信球迷們會相當引頸以待他的歸來。

威廉臣最近開始投籃訓練，相信復出之前不遠。（路透社）

威廉臣重投投籃訓練過程：