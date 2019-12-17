【NBA】夏登不甘被抄截撞人洩憤　火箭驚險反勝馬刺

火箭今場主場迎戰馬刺，首節已經火藥味甚濃，火箭主將夏登（James Harden）進攻期間被馬刺的D.莫雷（Dejounte Murray）抄截後大打反擊直接上籃得分，夏登先撞向D.莫雷，互相碰撞。兩隊隨後鬥得更激烈，最多曾落後25分的火箭，在夏登與韋斯保克（Russell Westbrook）合轟59分以109：107反勝。

上場不敵活塞的火箭今場面對馬刺將士用命，初段已經鬥得激烈，夏登正準備進攻時被D.莫雷抄截，他嘗試力阻不果，對方輕鬆以速度一條龍殺上籃得手。夏登疑似不甘於此，他於D.莫雷落地後要球時撞向D.莫雷，二人互相推撞，雙雙吞下技術犯規。兩隊隨後鬥得更為激烈，馬刺更一鼓作氣在上半場72：53領先火箭。

▼夏登撞人洩憤逐格睇▼

+ 5 + 4 + 3

夏登（右）今場貢獻28分、8籃板、7助攻，且錄得4個罰球全中。（美聯社）

James Harden and Dejounte Murray wanted the smoke 😳 pic.twitter.com/gQwvhJPVZs — SportsCenter (@SportsCenter) December 17, 2019

二人互相推撞被球證分開，雙雙吞下一次技術犯規。（美聯社）

火箭在下半場由韋斯保克及夏登這對好兄弟急起直追，兩隊鬥到完場前22秒時馬刺以106：107落後。馬刺的Forbes嘗試以三分球反超前卻失手，夏登博得犯規再命中兩記罰球領先至109：106，不過馬刺的Derrick White兩罰中一，未能追成平手，韋斯保克搶得籃板同時完場哨聲響，火箭驚險拿下一勝。