【NBA】速龍受傷兵困擾　落後30分未言棄　反勝獨行俠創歷史

速龍周一（23日）對獨行俠第4節仍落後23分，速龍教練略斯（Nick Nurse）一度想投降。不過，一想到月初作客76人輸波，球隊第4節中段落後20分仍奮力作戰到底。雖然終以5分輸波，但略斯認為速龍需要有不言棄的精神。多得速龍上下都未有放棄比賽，球隊終以4分之差反勝。

速龍今戰首節雖然領先，但客隊第2及第3節大爆發，24分鐘內轟下69分，主隊一度落後30分之多。不過，速龍爭勝到最後一刻，成功扭轉了局勢，終在洛利（Kyle Lowry）攻入32分之下，以110：107反勝獨行俠。這是速龍隊史最大Comeback，亦是NBA 10年來首次有球隊能落後這麼多，仍可以贏波，帝王於2009年12月22日就曾在落後至少30分的情況下反勝公牛。

速龍大落後下未有放棄。（路透社）

速龍反勝獨行俠成為NBA過去10年首支落後30分反勝的球隊。（路透社）

「我認為我們球隊一向都是戰鬥到底的類型，」略斯賽後說：「成為這球隊教練後，雖然不是經常可以後來居上，但不放棄是個不錯的個性，我們一定會由第1節力戰到最後一節。」

洛利攻入全隊最高32分。（路透社）

落後30分反勝已經不容易，過去10年進入第4節落後20分或以上的球隊，得勝率僅0.02%，戰績3勝1667負，再加上速龍現時受傷兵困擾，施雅琴（Pascal Siakam）、馬克加素（Marc Gasol）及諾文鮑威爾（Norman Powell）都因傷缺席。

速龍今仗有多名主力因傷未能出場。（路透社）

洛利大讚第二梯隊

洛利今戰攻入32分，為全場最高，賽後卻大讚第二梯隊的活力才是速龍反勝的最大原因。「全隊上下都十分落力，」另有8個籃板、10次助攻的洛利說：「後備的隊友們，我會說功勞都是他們的，他們為我們贏了比賽。他們真的值得一讚。」