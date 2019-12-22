【NBA】尼納特隨快艇返馬刺遭狂噓　出走年半終贏一次

尼納特（Kawhi Leonard）2018年離開聖安尼奧，從此每每回到昔日主場都被噓，至今已有一年半，都未嘗在馬刺主場贏波。 不過，周日隨快艇作客馬刺，尼納特終於贏一次。面對球迷「開汽水」招呼，這名去季總決賽MVP的見解是「比賽的一部分。」

自2018年6月轉投速龍起，馬刺球迷在場內只要見到尼納特都會報以噓聲，周日一戰亦不例外。不過，尼納特不以為然，更以表現回應球迷「熱烈」的招呼，攻入26分，交出9次助攻及7個籃板，上陣3節就助球隊以25分之差大勝對手。

尼納特今戰交出26分，助快艇大勝。（美聯社）

尼納特離開馬刺後首次於成名地贏波。（美聯社）

由賽前球員介紹噓到每次持球，尼納特上兩次都是遭到這樣的對待，但這名全能球星今戰上陣27分鐘完全進入忘我狀態，16射11中手感火燙外，防守亦有4次偷波，只得兩次失誤。「他今仗是我見過最Sharp的一場，」快艇教練李華士（Doc Rivers）賽後激讚尼納特：「不止是他的得分效率，但其防守及傳球視野也很出色。」

迪洛桑直言今仗輸得難堪。（美聯社）

2018年向馬刺提出轉會要求，尼納特去年夏天轉投速龍就在2018/19年球季奪得總冠軍，助速龍及多倫多首次嘗到冠軍滋味。不過，馬刺球迷一直敵視尼納特，上季速龍作客大敗，尼納特今季轉投快艇，11月30日作客都要吞敗，尼納特今戰終於贏波，但他對球迷的反應不太放在心上。

「我想（在場內被噓）是因為我離開的放式，外界如何描述（離隊一事），傳媒怎去報道事件，」尼納特說：「我不會嘗試去理解。我知道這比賽競爭有多激烈，但每當我不是比賽，或我在街上遇到來自聖安東尼奧的人時，他們都是感激我為球隊的貢獻。我覺得（被噓）是比賽的一部分。」快艇連戰兩場，周一作客雷霆，李華士已明言不會改變尼納特Back-to-back會休戰的方針。

馬刺今季表現不穩，現時勝率不到5成。（路透社）

迪羅辛：輸得難堪

馬刺今仗有5人得分達雙位數，表現不算差勁，但快艇有6人得分達雙位數，其中3人得20分或以上，第2及第3節不停得分，拉開了距離，馬刺跟不上對手節奏招敗。今戰交出全隊最高24分的迪羅洛桑（DeMar DeRozan）賽後直言：「今仗輸得真難看，令到大家都感到沮喪。尤其是大家都在場上拼命爭勝時，這樣輸法實在令人沮喪。」