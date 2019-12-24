【學界籃球】 漢華英華齊晉級　第5年修頓碰頭爭港島區后座

港島區D1 女子組A Grade決賽戲碼出爐！依然是一貫的宿敵大戰，漢華中學和英華女學校今早（24日）分途出擊大比數勝出，分別以 87：20狠挫香港真光中學以及61：16擊退港大同學會書院，將會於修頓場上再碰。

英華今場偏慢熱，雖然開局有張樂怡兩度偷波快攻得手，但隨後的起手皆空，手感相當冰冷。港大同學會則表現出拼搏的一面，籃板和防守出盡全力，造就多次反攻機會但卻難突破英華的防守，首節落後2：9。

張樂怡今場手感平平，需出場作一番調整。（張倩儀攝）

張樂怡多次三分試投不果，信心漸漸下降，持球在手也顯得更猶豫，因而退下火線調整。幸得隊友的挺身而出，莫小琼、黃婧霖和楊溢希均有進賬，進攻漸進佳境一口氣拉開30：5。換邊後英華倍加「醒神」，緊迫防守更用力，港大同學會幾乎半場都闖不過，但主力陳詩琪控球不俗穩住陣腳；無奈英華進攻火力大增，楊溢希和黃婧霖上籃屢中，港大同學會仿佛無力阻止對手，最後16：61落敗。

莫小琼適時穩住軍心，頻頻突破分球為隊友製造機會。（張倩儀攝）

陳煥榆畢業後蔡欣穎成內線重心人物，但籃板仍成英華的隱憂。（張倩儀攝）

大比數勝出，但在隊長黃婧霖的眼中並不滿意表現；作為決賽的常客，入局慢只是一種慢性自殺，若今場的對手把握到機會，結果就已經不一樣。「失了許多籃板，又沒有全力追波......變相好像防守不是很好，進攻也不順。」東不成，西不就的感覺，一場勝利換來更多的反思，因為硬仗就在考試後。

隊長黃婧霖直言今年想要在決賽中一雪前恥。（張倩儀攝）

換邊後英華「醒神」了許多，緊迫防守更用力，港大同學會幾乎半場都闖不過。（張倩儀攝）

「現在的狀態不是很好，但決賽在考試後狀態也不會好。」眼見前一場漢華「大炒」對手67分，手感各方面都保持到一定水準，英華更有危機感：「考試就不能練球，但我們應該會出去自己練球吧......」黃婧霖接著說：「不想再差一點點。」

漢華和英華將第5年在決賽相遇，一邊想着爭取6連霸，另一邊卻想要打破「二奶命」的宿命。「目標還是冠軍，我們要一雪前恥，只想好好把握這次機會。」

最後以快攻拉開優勢並奠定勝局。（張倩儀攝）

+ 6 + 5 + 4

漢華今場未受考驗，雖然被看高一線但並沒有鬆懈；開局落後0：2，教練翁金驊就相當「肉緊」先叫一個暫停，但隨後漢華就一直「帶到尾」，最後以87：20大勝。