【學界籃球】喇沙無緣四強留憾　精英賽這麼近卻那麼遠

喇沙書院籃球曾在九龍區D1與勁敵拔萃男書院、英華書院三強鼎立，不過近年球隊成績下滑，自2014/15球季後未有再打入學界賽四強，甚至取得精英賽資格。今年是喇沙最能夠再次在九龍區D1男子A Grade賽晉級四強的一年，面對英華時在領先下僅負，挑戰拔萃男書院時以默契、勤力聯防打亂對手節契，大部分時間下佔有優勢。惟最後臨場判斷處理不佳，被男拔萃以47：45逆轉勝。 未能晉級，亦代表失落精英賽資格，喇沙12位球員固然失望，但他們亦憑實力向大家證明，喇沙與強隊有力一戰。

喇沙今年與男拔萃、英華在九龍區D1學界男子A Grade賽中同處一組，要出線並非易事。不過，喇沙在兩場大戰中打出屬於他們的氣勢，先以39：45負於英華後周三再（11日）與男拔萃一戰，更大部分時間領先男拔萃，憑默契傳接配合粉碎對手防線。直到最後一節，男拔萃由楊智愉命中三分球急起直追，終以47：45兩分之差險勝喇沙，晉級四強。

具備速度突破、外投能力的張希泓今場表現大勇，命中三分球興奮慶祝。（任祉羲攝）

在球隊一直領先期間，後備席激動為場內球員歡迎打氣。（任祉羲攝）

經過5年的重整及培育，喇沙眾將於今年越趨成熟，在學界賽分組賽的表現令大家眼前一亮，默契、流暢的進攻一度讓英華、男拔萃了陷入苦戰。面對勁旅之一男拔萃曾有勝利的景象，可惜最終還是鎩羽而歸，未能再嘗學界賽四強以競逐精英賽資格的滋味。喇沙隊長馮俊瑋賽後哭成淚人：「這場對賽是最接近、最接近精英賽的一場波，我們從以前被他們『大炒』到今年能夠領先之下，知道我們有能力一戰。」拭去淚水，聲線依然顫抖着的馮俊瑋以「有喜有悲」形容今季學界賽：「我很開心見到球隊進步，當然未能出線是不開心。從前我曾經在C Grade贏過冠軍，可惜後來競爭越來越大，我們只能夠靠自己訓練，拉近與強隊的距離。」

馮俊瑋最後一年披上喇沙球衣出戰學界賽事。（任祉羲攝）

與精英賽這麼近，最後卻那麼遠，但喇沙師弟們亦會放眼未來。不過對於中六生的馮俊瑋而言並沒有下次：「我從未打過精英賽，今年是最接近了，希望師弟們明年會替我們奪勝（學界賽）。」由小師弟化身為率領球隊的隊長，馮俊瑋這些年於籃球隊貫注心血，「我們12個便是12個，從C Grade一起打上來，所以默契較多，尤其今場屢次妙傳便是我們6年來培養的默契。我不能缺少喇沙籃球隊，很想重振聲威，可惜還是差一點點才達到，我真的很想令球隊進步。」

馮俊瑋（右）在球場上拼盡每一個進攻的機會。（任祉羲攝）

馮俊瑋（左二）在球場上相當活躍，與隊友籃下包夾男拔萃主將高金衛，令他難有出手機會。（任祉羲攝）

在畢業前還是未能一圓四強賽及精英賽的心願，馮俊瑋固然失望、遺憾，但他卻樂觀地道：「人生不會沒遺憾的，希望師弟們能夠傳承我們這團火。」將自己信念寄予師弟們，為着共同目標而奮鬥，這就是傳承的意義。

經過一場激烈對戰後落敗，馮俊瑋（右二）難抵內心失望，賽後不禁哭成淚人。（任祉羲攝）