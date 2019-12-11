【學界籃球】男拔萃落後下末節反撲　險勝喇沙保首名出線

經過多次改期延賽，九龍區學界D1男子A Grade賽小組賽事終於進入最後直路，分組賽4戰全勝的拔萃男書院繼續他們不敗之姿，面對喇沙書院卻備受考驗，初段防守未算集中，令喇沙的萬凱文、張希泓內外建功，首3節一直保持領先優勢。男拔萃在末節才重新控制球賽控制，由楊智愉、楊英喬、徐峻豪內外開弓，最後以47：45驚險逆轉勝喇沙，小組賽5戰全勝之姿以首名晉級四強。

小組賽未失一場的男拔萃今場遇上喇沙，上半場表現大為失準，尤其受制於喇沙的防守，令到隊長林英喬殺入籃底受包夾影響他們把握力，未能憑身高佔有甜頭。反觀喇沙在團隊合作、走位均有默契，其中張希泓在一開局即以速度突破男拔萃防線，切入上籃率先以2：0領先男拔萃，隨後開始保持領先優勢。男拔萃初段未算入局，在籃底屢屢失手，幸楊英喬挺身而出從內外開弓，助球隊穩住局勢，首節以8：9稍為落後。

男拔萃在初段落備受考驗，隊長林英喬挺身而出突破得手，穩住局勢。（任祉羲攝）

男拔萃的林英喬（右）突破重圍始進入禁區範圍。（任祉羲攝）

喇沙在第2節保持初段領先的氣勢，隊長馮俊瑋抄截再快攻反擊連取4分，進一步拉開比數至13：8。男拔萃嘗試反撲，不過喇沙的張希泓再次突破得手以16：10領先，男拔萃眼在籃底要應付喇沙包夾，未能佔甜頭，改由余宇琛、徐峻豪在外線發炮，加上高金衛命中罰球及大膽轟入籃底得手，一口氣追至20：21完上半場。

男拔萃在初段落備受考驗，隊長林英喬挺身而出突破得手，穩住局勢。（任祉羲攝）

為求重奪出線四強資格，喇沙（白衫）今場拼盡每一球。（任祉羲攝）

半場易邊後，喇沙領先優勢未有被逆轉，兩隊得分梅花間竹。可惜，男拔萃仍然未能找到突破缺口，楊智愉突破切入得手且命中「and-1」，不過喇沙內線力量甘詠謙越戰越勇，頻頻在籃下建功，令喇沙仍以31：29領先完第3節。雙方鬥到末節，喇沙明顯體力下降，開始被男拔萃的楊智愉及楊英喬憑後勁追至34：35的一分之差。兩隊短兵相接，喇沙由萬凱文在籃底屢次得手穩住局勢，不過打起節奏的男拔萃由楊智愉命中三分球加上切入建功連取5分，以40：41取回領先優勢。雖然喇沙的萬凱文力挽狂瀾，繼續強攻籃底，不過球隊尾段把握不佳，失誤連連令男拔萃的徐峻豪趁機反撲，最後男拔萃以47：45驚險拿下勝仗，在分組賽5戰全勝以首名出線四強。

喇沙的張希泓能剷善射，為喇沙領先的功臣之一。（任祉羲攝

喇沙的萬凱文（右）在末節個人為喇沙狂轟12分，可惜未能拿下勝仗。（任祉羲攝）

男拔萃最後雖然奪勝而回，驚險地以小組賽首名晉級四強，陣中主力楊智愉認為球隊表現不足，尤其是進攻、防守的集中度不足導致今場險仗：「一開局在防守已經不集中，加上內線高金衛上半場已3犯在身，我們外線要負起責任，從進攻、防守方面開始力追。大家在頭3節被對手牽住節奏，但沒有嘗試重新掌控節奏，直到第4節才意識到危機感，才打回大家該有的水準。」每場比賽都是一個成長的機會，對男拔萃眾將亦然，楊智愉坦言今場賽事讓他們上了一課：「心情覺得很刺激，就像過山車一樣。我們的心態不如對手，一開始有點低估了他們，但對手每一球都是搏盡，我們到尾段才發力，贏得驚孩險，讓我們上了一課，警惕以後比賽絕對要集中。」

領先3節之下反勝為敗，喇沙隊長馮俊瑋（右二）失望落淚。（任祉羲攝）

對於今場險仗，楊智愉（中）直言球隊不論在進攻、防守均不集中所致。（任祉羲攝）

九龍區學界D1男子A Grade 4強賽程： 下午1時40分：拔萃男書院 VS 聖若瑟英文中學 下午2時50分：英華書院 VS 寶覺中學 日期：12月24日（星期二） 地點：荃灣體育館主場館