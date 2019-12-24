【學界籃球】寶覺三分雨射破英華 躋身九龍區決賽爭衛冕

寶覺中學距離衛冕只差一步！九龍區D1學界男子A Grade四強今天（24日）在荃灣體育館上演，力爭衛冕的寶覺中學面對英華書院打出氣勢。今場手風甚順的寶覺首節已經以5記三分球向英華送上見面禮，打出一波19：10的好開局，惟英華嘗試力追可惜外投手風不順，內線則被寶覺的劉榮浩與林嘉豪夾擊死守難有發揮，最後寶覺一直由頭帶到尾以54：38輕取英華，順利打入決賽，與拔萃男書院爭奪冠軍。

寶覺上半場攻勢無人難擋，一開波已極入局，由劉榮浩鎮守籃底，再由郭軍麟牽動進攻節奏，加上冼耀星、高志豪、林沛聰把握到外線空位，先後命中三分線，單是首節已經轟入5記三分球。反觀英華未能突破，即使能殺入禁區範圍，惟在寶覺劉榮浩、林嘉豪包夾下欠缺把握力，僅由佘睿文在籃底「tip」入，加上羅子傑內外開弓建功，但仍被寶覺以19：10拉開完第一節。

寶覺的范業弘今場手風甚順，命中3記三分球之餘更從中距離得手，貢獻13分為贏波功臣。（任祉羲攝）

寶覺（白）與英華（黑）在籃底爭持激烈。（任祉羲攝）

寶覺在第2節火力未減，中鋒林嘉豪不論在攻防守上均有具威脅，在籃底的防守亦令英華的佘睿文、周富謙未能得到甜頭，進攻時亦憑「硬淨」身形「爆贏」對手，加上林沛聰、羅啟軒命中三分球，合力助寶覺以33：21拋離英華。

英華隊長陳柏霖（右）在寶覺死守下嘗試突破不果，改而傳球解困。（任祉羲攝）

上半場的苦戰後，英華易邊後嘗試力挽狂瀾。張復勝在防守端施壓，羅子傑挺身而出以速度突破，縱使未能直接得手，但仍能靠命中罰球後穩住軍心。不過早早佔有先機的寶覺看穿英華外投手感欠佳，故改守「2-1-2」以加強內線的協防，減低英華的佘睿文在籃底威脅，加上上羅啟軒多次抄截快攻反擊得手，令寶覺以44：32保持領先優勢完第三節。

英華主力內線佘睿文（右）被劉榮浩（左）死守，令他難有發揮。（任祉羲攝）

寶覺教練梁民熊鼓勵球員放膽把握空位射球，似乎相當滿意球隊今場表現。（任祉羲攝）

雙方鬥到末節階段，英華主力體力明顯下降，反被寶覺的劉榮浩搶得籃板製造反攻機會，一度被寶覺在第4節打出一段10：6攻勢奠勝。最後寶覺以54：38輕取英華，順利躋身1月17日在灣仔修頓室內場舉行的決賽。

佘睿文（中）一到籃底位置即被包夾防守。（任祉羲攝）

在去屆主將何旭峰、蔡再南、劉子軒、王健朗畢業後，寶覺由一班師弟接捧，他們不負師兄厚望，順利將球隊帶到修頓舞台。不過當中贏波功臣范業弘對今場表現尚未滿足：「我們大家做到教練部署，不過還是有點甩漏，防守未夠集中，進攻期間不少失誤或是有空位未能把握。」從板凳到主力，范業弘認為今年帶領球隊是一個挑戰：「以前我出場較少，今年開始要擔大旗，大家從小開始合作，團隊默契較好。今年亦是我第一次帶領球隊打入決賽，雖然有壓力但是總要克服。」