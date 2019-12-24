【學界籃球】寶覺殺入九龍區決賽　冀擊敗協恩復仇

協恩中學和寶覺中學，這對九龍區的決賽常客將會再度相遇。今日（24日）兩隊分別拿下關鍵的一勝，協恩一如以往以81：30輕取九龍真光中學；寶覺雖然上半場有危險，但有危就有機，最終仍以53：45挫香港培道中學，順利打入決賽與協恩碰頭。

首節培道掌握節奏，先有隊長區文蔚先射入5分，蘇凱晴再射入三分但「And-1」不果。面對培道的全面進擊，寶覺看似有點招架不住，加上進攻火力未能及時點燃，首節一度落後12：11。

寶覺潘頴雅不用再一夫當關，隊友今仗亦分擔得分重任。（張倩儀攝）

寶覺意外地受到牽制，幸主力潘頴雅不用再一夫當關，隊友黃婉婷外線發力，中距離手感不俗，減輕不少得分的壓力，內線則有戴卓彤抓下不少籃板球。比數一直膠着，憑潘頴雅三分拉開20：14。但培道也相當爭氣，蘇芷睿三分得手追回至20：24。

寶覺以53：45挫香港培道中學，順利打入決賽與協恩碰頭。（張倩儀攝）

培道區文蔚見己隊處劣勢，火力大開全取第三節的8分；但寶覺見勢拉開分差，其中黃婉婷先後轟入兩球三分，助球隊脫離險境。最後寶覺有驚無險以53：45取勝，再次殺入決賽。

寶覺黃婉婷說：「是我們全隊的一個目標，首先要贏，贏一分都好。」（張倩儀攝）

今場獨取16分的黃婉婷賽後終於會笑了，直言上半場一直都「甩不開」：「可能有點緊張，因為四強都很少在大場打，加上上場有隊友受傷隊中心情都不太好。」幾經辛苦得到勝利，只是為了走下一步，可能對寶覺來說是全季最重要的一場。

協恩以81：30輕取九龍真光中學。（張倩儀攝）

明年1月協恩將與寶覺一爭冠軍。（張倩儀攝）

「將7分還給她們！」還記得去年學界決賽，寶覺力追協恩，最後7分敗在協恩手上，見證自己的進步，也發現並非不可能。賽後揚言要將這7分奉還，這目標至今未變。

「想贏冠軍，還那7分。」黃婉婷說。「是我們全隊的一個目標，首先要贏，贏一分都好；然後給果可以贏，想將那7分還回去。」只想證明今年和去年一樣，一樣都有進步。擔起主力的責任，帶光球隊士氣，「你看頭兩節都有點沉，有時候就是太過認真。」每一場，每一球都認真對待，只怕......「有擔心過有意外入不到決賽。」大步跨過四強，接下劍指同一個目標，剩下來的只能夠勇往直前。