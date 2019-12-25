【NBA】65日後再於場上見面　湖人聖誕大戰硬撼快艇

NBA於美國時間周三（25日、香港時間周四）將有5場聖誕大戰送給球迷，其中最矚目的必數「洛杉磯打吡」，湖人與快艇在揭幕戰後再次於史達普斯中心再戰，雙方都處於一流狀態，將為球迷帶來一個熾熱的NBA聖誕。

湖人在聖誕大戰前夕收到好消息，美國傳媒指陣中兩大主力勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis），都可以上陣鬥快艇。湖人在過去15戰有12場都是作客，但美國時間周一在洛城依然繼續如常操練，但LBJ及AD就未有出席。

勒邦占士將可於聖誕日鬥快艇。（路透社）

雖然可以出賽，但戴維斯日前未有參加球隊操練。（路透社）

湖人正值3連敗，賽程頻密令他們要改變操練的安排，LBJ及AD雖周一未有練波，但周二就有出席球隊會議。湖人教練禾高（Frank Vogel）抱怨時間不足，影響了「紫金軍團」備戰工作，認為賽程是球隊3連敗的原因之一，透露上一次作客之旅10日間都未有練過波。

尼納特認為湖人及快艇與揭幕日比已是不同的球隊。（路透社）

快艇在揭幕戰以112：102擊敗湖人，但湖人今夏陣容大變後，當時仍未完成磨合，重返洛杉磯的侯活（Dwight Howard）亦指眾將沒有好好完成自己的任務：「我想首戰大家都太過激動了。」禾高就指再次快艇，今仗感覺有點像季後賽，「大家都想大展拳腳，但只有控制到情緒的一方才會勝出。」

保羅佐治開幕鬥湖人一役缺陣。（路透社）

尼納特：雙方已變得不一樣

快艇雖然首戰先下一城，但尼納特不敢掉以輕心，又認為兩軍都與揭幕戰時不同了。這名去季總決賽MVP說：「那時（揭幕戰）大家都仍在尋找比賽節奏，湖人有古斯馬（Kyle Kuzma）復出，我們又有保羅佐治（Paul George），兩隊都不一樣了。」

快艇今季有保羅佐治為肩膊休養缺席開幕11戰，尼納特又會了保護膝蓋而不會於Back-to-back比賽出足兩場；球隊更要應付其他傷患，幸好到了聖誕節可以「夫添」鬥湖人。尼納特說：「我們仍在磨合中，全隊都在成長中，大家都明白球隊現時的位置不錯，但不能因而自滿，這會使我們變得更強。」