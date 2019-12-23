【NBA】艾迪杜高普領軍28分大破溜馬　為幸運小球迷送上驚喜

「東岸一哥」密爾沃基公鹿在主場鬥溜馬，「字母哥」艾迪杜高普雖然錄得今季第2低的得分，但球隊依然以28分大勝溜馬，繼續今季強勢。「字母哥」在賽後將自己的球鞋送給小妹妹，使該名小球迷驚喜萬分。

公鹿在艾迪杜高普的領軍下，公鹿今季戰績彪炳，在早前的「一哥大戰」中力克由勒邦占士領銜的湖人後，今仗主場迎戰溜馬。艾迪杜高普在季初僅一仗得分不足20分，雖然他今仗交出第2低的18分進帳，但他在今仗貢獻19個籃板及9個助攻的「準三雙」數據。除了「字母哥」外，球隊另外5人亦得分「上雙」，加上該支「東岸一哥」在防守上得宜，使溜馬在下半場僅取得34分，結果以117：89大破對手，公鹿取得今季第27場勝仗，繼續在東岸領放。

艾迪杜高普在今仗貢獻「準三雙」的18分﹑19個籃板及9個助攻。（美聯社）

公鹿得分「上雙」的6名球員（按圖放大）

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不少NBA球星在品牌贊助下，擁有無限量供應的球鞋，所以「字母哥」在今仗亦以球鞋作為一份禮物，而一名場邊的小公鹿女球迷成為幸運兒。該名身穿「字母哥」球衣的小妹妹，獲偶像贈送波鞋後，大感難以置信，更「擘大個口得個窿」並隨即流下喜悅的眼淚，而艾迪杜高普更抱起小女孩，與她合照留念，為女孩留下畢生難忘的一刻。

「字母哥」親切地與幸運女童持球鞋合照。（Twitter截圖）