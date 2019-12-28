【學界籃球】從緊張上陣到沉穩應戰　羅啟軒的大將之風

在最後一年的學界生涯，羅啟軒選擇一圓自己夢想，挑戰一次D1對賽、精英賽，讓他的學界不留遺憾。新加入寶覺中學的羅啟軒雖然初來報到，不過從他控制節奏、策動攻勢的流暢看得出他逐漸融入球隊，亦助寶覺以54：38力挫英華書院，順利晉級九龍區D1學界男子A Grade籃球決賽，踏入灣仔修頓室內場爭冠。

在平安夜舉行的九龍區D1男子4強戰，寶覺中學大鬥英華書院爭奪決賽席位，在一眾中六主力畢業離隊後，師弟們都陸續接棒，當中有位陌生臉孔羅啟軒。雖然是第一年加入寶覺，不過他能夠配合戰術且能策動攻勢、控制節奏，這種的默契完全看不出他只加入不足半年：「我在暑假才開始與寶覺訓練，不過大家已經很好朋友，相處得很好。」羅啟軒從九龍文理書院轉校到寶覺重讀中六，一邊讀書一邊圓籃球夢：「其實上次DSE考得不錯，只欠英文一科，加上想一圓自己夢想，打一次D1比賽、打一次學界決賽、打一次精英賽，所以決定轉校。」

羅啟軒在場內主要控制節奏，策動攻勢。（任祉羲攝）

一有空位，羅啟軒（左）會把握進攻機會。（任祉羲攝）

羅啟軒（左）與籃球結緣全因同為籃球員的父親，耳濡目染下令他一樣愛上籃球。（任祉羲攝）

寶覺籃球成績穩步上揚，去年更一嘗九龍區D1 A Grade冠軍的滋味，新加入的羅啟軒尚在適應D1的強度同時面對衛冕的壓力：「初戰D1水平賽事是不習慣，自己很緊張又畏首畏尾，害怕一有失誤或射失便被換走。」不過從羅啟軒在4強戰沉穩的發揮，看出他已開始習慣對賽強度：「經過小組賽後已經習慣，到4強戰終打回正常表現。至於衛冕方面，我對寶覺有信心，加上人腳齊整，外線有郭軍麟、范業弘，內線有劉榮浩，大家各個崗位互相幫忙。」

羅啟軒（右）從初時畏首畏尾，現在變得沉着應戰。（任祉羲攝）

從過往着重進攻，來到D1賽事，羅啟軒（右）明白防守一樣重要。（任祉羲攝）

以前在D3學界沒太重視防守，來到D1發現不能單靠進攻，防守同樣重要。 寶覺後衛 羅啟軒

在寶覺待了半年時光，羅啟軒需要習慣的除了不同比賽強度，還要適應新教練梁民熊的教導：「寶覺是一支發揮空間很大的球隊，教練讓我在防守方面成長許多。以前在D3學界沒太重視防守，來到D1發現不能單靠進攻，防守同樣重要。」從D3到D1，讓羅啟軒成長的不僅是攻守概念，「以前打波感覺像是一夫當關，有時一些關鍵球從籃板到快攻要自己處理，現在來到新球隊每個崗位合作，打出團隊籃球」。

寶覺將於1月17日下午4時15分在灣仔修頓室內場，與拔萃男書院再戰去屆九龍區D1 A Grade決賽戲碼，力爭衛冕。

寶覺教練梁民熊給予球員發揮空間，並時刻提醒不能自滿。（任祉羲攝）

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