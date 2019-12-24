【學界籃球】男拔逆轉聖若瑟　5分險勝入決賽再鬥寶覺

拔萃男書院今屆在九龍區D1籃球男子A Grade賽表現飄忽，先在小組賽面對英華書院及喇沙書院時在大落後在末段反勝，今天（24日）在四強戰仍未解決慢熱問題。男拔萃迎戰聖若瑟英文中學時，首三節均處於落後，殺入籃底仍欠把握力、命中率偏低，反被早早入局的聖若瑟一直保持領先優勢，惟男拔萃的徐峻豪在第四節一夫當關，找回外投手感的他憑三分球助球隊以37：34反超前打起士氣，個人單節貢獻11分助球隊以46：41驚險打進決賽。

「其實第4節仍然落後，我的心情很緊張。」在最後關頭命中3記三分球助球隊反超前的功臣徐峻豪苦笑道。誠然，男拔萃在開局時攻守混亂，反被聖若瑟在師生入場支持下一直保持領先優勢。聖若瑟在隊長潘傑超一開波即命中三分球打起士氣，加上另一位隊長張國希內外開弓，二人一同撐起球隊，加上防守逼搶壓制男拔萃得分，首節以11：6領先男拔萃。

雖然今天是平安夜，但是聖若瑟師生們入場支持球隊，成為他們最強後盾。（張倩儀攝）

張國希（左）在上半場與隊友潘傑超擔起得分重心，為球隊勝利拼盡所有。（張倩儀攝）

男拔萃的馮俊希內外開弓，在落後下為球隊追分。（張倩儀攝）

聖若瑟的優勢並非僥倖，在兩名隊長潘傑超、張國希於三分線得手，加上王震坤接應多次妙傳建功，一直將領先優勢保持至32：26完第三節。兩隊鬥到末節，聖若瑟憑住張國希的突破，以34：26的8分之差領先男拔萃。男拔萃此時找回節奏，由擅於外投的徐峻豪接連射入兩記三分球追近比數至32：34，再由高金衛將士用命得兩球罰球且全數投中追平，大振士氣。徐峻豪在聖若瑟被拉開防守下，把握機會在三分線再次中鵠，以37：34取回領先優勢並穩住軍心，最後找回信心的男拔萃以46：41險勝。

面對聖若瑟的死守，男拔萃的高金衛（中）仍然突破得手。（張倩儀攝）

+ 3 + 2

在關鍵時刻成為球隊的大心臟，徐峻豪透露在第4節初段有點「淆底」：「一開始會害怕落敗，不過我都對隊友及教練的部署有信心，做好部署終有成果。而且，我都苦練三分球多時，幸好最後均能命中，否則真的難以追回比數。」面對聖若瑟這位挑戰者，男拔萃初段明顯不在狀態，徐峻豪不諱言輕敵是其中一個因素：「對這個戰況都有點意外，對手實力不差，我們一開始未有做好準備，而且有點看輕他們，沒想過一開局便能命中。」

徐峻欳在第4節憑苦練多時的三分球為球隊反敗為勝。（張倩儀攝）

近期多場險仗，對於男拔萃而言亦是一個警號，為了傳承師兄的榮耀，徐峻豪期望能夠為球隊挺身而出：「現在比賽我主要從三分線進攻，我希望自己能夠站出來以此成為得分點協助球隊。」雖然剛轉校到男拔萃，但是徐峻豪希望能為球隊的傳承出一分力，「雖然我剛轉校加入，不太清楚隊友們的打法，但是我覺得有責任傳承師兄的信念，希望繼續努力，與隊友增強默契。」經此連番硬仗後，男拔萃有驚無險晉級決賽，與寶覺中學再演去屆的決賽翻版，男拔萃勢一報去屆之仇，力圖重奪冠軍寶座。

除了命中3記三分球外，徐峻豪（左）另一次切入得手，令他以單節攻入11分助男拔萃以46：41險勝。（張倩儀攝）