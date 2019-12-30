【NBA】勒邦占士生日前夕創歷史　生涯累積「30000+9000+9000+」

2019年尾聲將近，NBA再有歷史誕生。 「大帝」勒邦占士今日於湖人108：95擊敗獨行俠一戰中交出13次助攻，並累積生涯9007次助攻，成為NBA史上首個造出分數30000以上、籃板及助攻9000以上的球員。

面對2019年「收爐戰」，湖人於主場對戰西岸第3的獨行俠亦未有放鬆，緊密的防守更令對手89次出手僅32球命中。

勒邦占士今日於湖人108：95擊敗獨行俠一戰中交出13次助攻，成為NBA史上首個造出分數30000以上、籃板及助攻9000以上的球員。（美聯社）

然而再未能攻破湖人防守下，獨行俠的「大三元」常客當錫數據隨即下降，僅得全隊最高的19分。反之湖人今仗命中率達48%，當中安東尼戴維斯交出全場最高的23分、9籃板，讓湖人以108：95取勝，2019正式「收爐」。

湖人名宿高比拜仁與女兒到場觀戰。（美聯社）

惟是日焦點是「大帝」勒邦占士。賽前已累積8994次助攻的他，今日再交出13分、6籃板及13助攻，此讓他成為NBA史上首個「30000+ 9000+ 9000+」的球員。

即將踏入36歲的勒邦占士，賽後獲到場觀戰的高比拜仁擁抱恭賀，其後他更為一切的成就感恩：「這個獎項作為里程碑的原因是當你在內城區長大，周圍都有很多你不希望孩子看到的事物，而面對這個明顯的原因我能夠成長到這年齡、做到這項數據，這無疑是一種祝福；而且每天做自己喜愛的事、家人亦從此得到收穫，這已是一種祝福。」

獨行俠的當錫今天數據下降，僅得全隊最高的19分。（法新社）

美國時間明日（30日）將是勒邦占士的36歲生辰，以勝利告別2019及迎接新一年，「大帝」直言來年繼續進步：「隊友、家人都為我送上了祝福，更高興的是我們用勝利告別2019；2020才是我們的起點，大家必定全力以赴，讓我們成為最好。」