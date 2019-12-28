【NBA】獨身赴美追逐籃球夢　聯盟為熱火非洲新秀送上「催淚彈」

聖誕節是與家人共聚天倫的節日，但並非每人亦可與家人團聚。由非洲加蓬隻身遠赴美國追逐籃球夢的熱火新秀基斯施華（Chris Silva），為了夢想與家人分隔兩地，該名熱火新秀在今年度過一個難忘的聖誕，獲得一份千金難買的「聖誕禮物」。

NBA是每名籃球員的殿堂，來自非洲加蓬的基斯施華，在2015年孤身一人在美國，為自己的NBA生涯而努力，與遠在加蓬的家人相隔兩地。在普天同慶的聖誕節，NBA聯盟為該名加蓬新秀準備一份「聖誕禮物」，NBA總裁施華（Adam Silver）與相關部門，秘密地安排基斯施華的媽媽，由加蓬乘飛機到美國，航程達18小時。而施華媽媽在當地時間星期五突然現身熱火的訓練場，使基斯施華感動萬分。

當基斯施華看到母親時，只能「擘大個口得個窿」，基斯施華在回過神後，相隔3年後再次看見母親，隨即流下喜悅的眼淚，並高呼「這是我的母親！」（That’s my mom）。二人緊緊相擁，而隊友及教練亦替他相當高興。施華感激有關方面為他準備這個驚喜，使今個聖誕變得更加難忘。

基斯施華（30號）雖然在選秀中落選，但最終他在熱火開展NBA生涯。（路透社）

熱火主教練史普斯查（Erik Spoelstra）表示基斯施華多年在美國孤身闖蕩，為達成個人的NBA夢而努力，是一個令人動容的故事，「施華當年隻身來到一個完全陌生的國度，又不懂英語，他並沒有退路，他只可以努力不懈地朝NBA的目標進發，如今他終於做到了。當你了解他的故事後，便會希望為他做到更加多，這是聯盟中獨一無二的故事，他為了達成自己的夢想，不惜犧牲與家人的共聚時間。」

It’s been 3 years since @SilvaObame has seen his mother. Tonight they reunited and it was everything you could imagine and more.



Thanks to @NBA Commissioner Adam Silver and Sr. VP of Int Basketball Operations Kimberly Bohuny with the support of @NBA_Africa for making it happen. pic.twitter.com/aIFvIpgd3x — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 28, 2019

在2012年以16歲之齡，隻身由家鄉遠赴美國追逐籃球夢，後來在南卡羅來納大學（South Carolina）就讀4年後，參加今年的選秀，可惜未被任何球隊選中。施華及後有機會跟隨熱火訓練，而他的表現使他贏得一紙職業合約，一圓NBA夢。身高6呎6吋﹑司職大前鋒的基斯施華，在今季不時取得上陣機會，至今場均交出3.8分及3.6個籃板。

基斯施華母親獲邀入場欣賞兒子出戰，雖然基斯施華在主場鬥溜馬一仗未有上陣，但對他們母子二人而言，可以在美國共聚已是無比難得的禮物。

基斯施華在今季亦有上陣機會，場均交出3.8分及3.6個籃板。（美聯社）