【NBA】湖人力克太陽奪三連勝　勒邦占士、「一眉道人」合轟57分

湖人周四（2日）主場鬥太陽，主隊主力勒邦占士（LeBron James）交出三雙，又與拍檔安東尼戴維斯（Anthony Davis）合共攻入57分，「紫金軍團」以117：107擊敗太陽，奪得三連勝。

占士今戰攻入31分，並交出13個籃板及12次助攻造出「三雙」，另有AD貢獻26分及11個籃板，助球隊以10分之差贏波。湖人今戰首節投球命中率高達7成，首11次起手就有8球中籃，一度領先36分之多。

勒邦占士今戰交出三雙助湖人贏波。（美聯社）

安東尼戴維斯亦貢獻了26分。（美聯社）

不過，太陽第4節一度追近至7分距離，令到「紫金軍團」的主力又要回到場上，占士將差距一直維持在8分之間，主隊終取得三連勝。雖然太陽王牌戴雲卜克（Devin Booker）攻入32分，前鋒奧比爾（Kelly Oubre Jr.）又攻入26分，惜最後仍是無法反敗為勝。

太陽一度於第4節追近湖人。（路透社）

LBJ：保持作戰狀態到最後

AD賽後對湖人末段被追上有點不滿：「我們不可以讓自己跌入這樣的陷阱中，一定學會怎去保持領先優勢到最後。」勒邦占士則說：「我們都想有個好開始，盡全力守護主場。」對於球隊最後關頭被追上，要再出場守住勝利，占士道：「任何球員都需要保持作戰狀態直到比賽鐘歸零為止。」

戴雲卜克今仗攻入32分，惜仍是無法領太陽反敗為勝。（美聯社）

雖然太陽輸波，但卜克認為球隊表現出色：「我們下半場出來加快了節奏，一直進攻到底，我們打出了想爭到底的鬥志。我們都知道我們可以（贏湖人）。我們會找出贏波方法。」