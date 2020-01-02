【NBA】最長壽總裁史端離世　享年77歲　曾積極開拓中國市場

帶領NBA揚威海外的前總裁史端（David Stern），在元旦日因腦出血離世，享年77歲。NBA發聲明公布其死訊，並讚揚這位在任最長的總裁為NBA帶來的貢獻，帶領聯盟成為國際品牌。

年事已高的史端曾於本月12日傳出腦出血，有指當時正在餐廳用膳的他突然暈倒，須即日接受手術，詎料剛踏入新年就傳出死訊。NBA的聲明稱，史端在病床彌留期間，妻子迪亞娜（Dianne）及其他家庭成員均陪伴在側。

史端於1984年至2014年擔任NBA總裁，是聯盟史上第4位總裁，亦是聯盟中在位時間最長的總裁。史端在位30年間，不但令NBA成為美國最受歡迎的運動之一，更帶領聯盟開拓包括中國等海外市場，令NBA這品牌揚威海外。

史端擔任NBA總裁多年，為聯盟貢獻良多。（資料圖片／Getty Images）

NBA現任總裁阿當施華（Adam Silver）在聲明中讚揚史端，指他在位期間實行「開創先河的媒體及市場合作夥伴關係；而數碼資產及社會責任計劃，更將這項運動傳開至全球數十億人。」阿當施華續指，正因史端的努力，令NBA真正成為國際品牌，亦令史端成為聯盟歷來最受歡迎的總裁，以及當時其中一個最具影響力的商業領袖。