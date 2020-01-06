【NBA】安東尼戴維斯4分鐘入11分　LBJ三雙　湖人主場力挫活塞

湖人周一（6日）於史達普斯中心鬥活塞，主隊全場錄得20次執阻，其中安東尼戴維斯（Anthony Davis）一人就有8次Block shots。雖然「紫金軍團」防守出色，但仍要鬥到最後才分出勝負。 湖人憑勒邦占士（LeBron James）做出三雙及AD於完場前3分40秒攻入11分，以106：99擊敗活塞，取得5連勝。

湖人與活塞今戰鬥到第四節尾段比分依然咬緊，得「一眉道人」在最後3分40秒攻入全場24分中的11分，助「紫金軍團」由今季首次不敵一支戰績輸多贏少的球隊變成取得5連勝，從聖誕節起未嘗一敗。湖人今戰全隊共有20次封阻，只差1次就追平1982年對金塊創出的隊史紀錄。

路斯今戰攻入全隊最高28分，惜未能助活塞贏波。（路透社）

安東尼戴維斯今戰末段攻入11分助球隊取勝。（路透社）

除了AD的出色表現外，其前場拍檔勒邦占士亦交足功課，以21分、11次助攻及14個籃板造出今季第9次三雙，亦是其職業生涯第90次「大三元」。占士近期可謂狀態大勇，5日內兩度做出三雙，成為球隊5連勝一大功臣。

LBJ造出今季第9次三雙。（路透社）

活塞首21次罰球全中

「紫金軍團」首節已有8次封阻，半場就已經有12次成功阻止對手射球，令到活塞半場命中率僅得35%，但今季最佳第6人大熱戴歷路斯（Derrick Rose），今場出色的發揮助活塞一直緊貼湖人。客隊今仗首21個罰球全中，直到第3節祖蒙特（Andre Drummond）射失才斷纜。活塞在第3節有米希利渥克（Sviatoslav Mykhailiuk）及加路威（Langston Galloway）連續3分得手，更取得首次領先。

湖人由聖誕節起已連贏5場。（路透社）

活塞今戰正選5人表現不濟，其中祖蒙特（Andre Drummond）雖摘下18個籃板球，但全場13射2中，連罰球得12分。客隊得分重擔落在第6人戴歷路斯（Derrick Rose）身上，這名2011年常規賽MVP今場18射9中，交出全場最高28分，惜最終仍不夠帶領活塞取勝。