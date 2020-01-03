【NBA】明星賽首輪結果出爐　西岸新「一哥」壓勒邦占士逾5萬票

2020全明星週末將於香港時間2月15至17日舉行，而每年球迷關心的是投票趨勢。今天NBA公布首輪票況，有別過往由占士（LeBron James）、居里（Stephen Curry）等大牌球星壟斷的情況，東岸前、後場及西岸後場均由近年新人當道，其中當錫（Luka Doncic）以過百萬高票數成為東、西岸「票王」。

NBA官方今日公布明星賽第一輪投票結果，今年由獨行俠的當錫及「字母哥」艾迪杜高普分別成為西岸及東岸的「票王」，打破過往由勒邦占士壟斷的局面。開季至今當錫帶領獨行俠拿下一場又一場的勝仗，目前以22勝12負暫列西岸第5名。可謂「人氣王」的他深受球迷喜愛，首輪投票已經豪奪1073957票，在後場高鋸榜首，更比西岸前場首名的占士多出5萬多票，同時亦以不足600票領先東岸唯一奪得過百萬票的艾迪杜高普，成為「票王」。

當錫從去年的西岸前場轉戰後場戰線，一樣深受大家歡迎，以高票數力壓東、西岸群雄，成為新一代「票王」。（NBA ALL STAR instagram）

今季備受觸目的當錫球技出色，人品亦佳，場內場外的佳話令他深受球迷支持，難怪成為「票王」。（Getty Images）

除了甚得觀眾緣，當錫的實力同樣毋庸置疑，快將21歲的他在自己第2個NBA賽季已經打出「星級」表現，上陣30場交出場均29.1分、9.6籃板、8.9助攻的全面數據。當錫球技好、人品也好，他在今天主場迎戰籃網前的熱身時間，看到場邊有位患癲癇症的小球迷高舉寫着「醫生告訴我，看Luka打球能幫助治療我的癲癇症，我已經9個月沒有發作了。」紙牌，他特地與小球迷合照握手，更於賽後向他送上簽名球鞋，鼓勵這位患病的小球迷，東、西岸最受球迷歡的「票王」實是當之無愧。

當錫今天主場迎戰籃網前與患癲癇症小男孩合照，賽後更送上簽名球鞋。（Twitter照片）

當錫今季表現高效，上陣30場，場均29.1分、9.6籃板、8.9助攻的全面數據。（Getty Images）

雖然首輪票數不及後起之秀當錫，不過占士仍以過百萬票穩奪西岸前場首名。（Getty Images）

當錫在西岸走勢強勁，已有過百萬票在手的他以近32萬5千票領先後場次名的夏登（James Harden），尼拉特（Damian Lillard）則僅隨其後。至於去年西岸後場首名的居里（Stephen Curry）近期受傷患纏身，已缺陣多時，其排名亦跌至第4名。西岸前場方面，湖人雙子勒邦占士與安東尼戴維斯（Anthony Davis）包攬前2名，去年為速龍奪得首個總冠軍的尼納特（Kawhi Leonard）則位列第3名。

居里仍在養傷中未能上陣、令他今年在全明星賽首輪投票中僅得西岸後場第4名，票數比去年少。（Getty Images）

今年票況繼續「西強東弱」，由「字母哥」艾迪杜高普於東岸獨領風騷。（NBA ALL STAR instagram）

艾迪杜高普打法強勢，擁有極佳身體素質，去年奪得第一座常規賽MVP獎項。（Getty Images）

東岸方面，由艾迪杜高普一枝獨秀，以1073358票成為前場首名，繼續成為東岸最高得票的球員，他暫時以近47萬票拋離次名的艾比迪（Joel embiid）。不過，今年票況似乎繼續「西強東弱」，東岸除了字母哥突破百萬選票外，後場得票首名的崔楊格（Trae Young）雖以44多萬票力壓K.艾榮初登首名，不過與西岸後場首兩名票數相距甚遠。至於近年回勇的戴歷路斯（Derrick Rose）則列第4名。