【NBA】普辛基斯膝傷缺陣　當錫重要關頭獨力連轟15分挫籃網

NBA明星賽投票第一輪西岸「票王」當錫，帶領獨行俠在主場迎戰籃網。即使另一主力普辛基斯膝傷缺陣，亦有一眾板凳球員分擔得分重任，加上當錫在重要關頭連轟15分，結果獨行俠以123：111擊敗籃網。

剛公布的NBA明星賽首輪結果，獨行俠的二年生球星當錫以超過107萬票，力壓勒邦占士成為西岸「票王」。當錫在今個球季表現更上一層樓，在場外更受球迷愛戴，並帶領獨行俠取得相當不俗的戰績。

當錫在最後關頭轟入15分，協助球隊拉開比分取勝。（Getty Images）

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獨行俠「東歐孖寶」之一的普辛基斯（Kristaps Porzingis）因為右膝受傷的關係，暫時未有復出時間表，當錫今仗獨力率領獨行俠主場鬥籃網。縱然獨行俠正選只得兩人得分雙位數，但3名板凳球員得分「上雙」，其中基爾巴（Maxi Kleber）取得18分，加上施夫居里（Seth Curry）5球三分球全中的25分，與籃網鬥得難分難解。

獨行俠與籃網在最後一節戰情膠著，當錫在最後關頭挺身而出，在第四節的最後7分鐘左右，當錫發力為球隊拉開比分，連續轟入15分，帶領獨行俠以123：111鎖定勝局。該名去季的最佳新人，在今仗貢獻31分﹑13個籃板及7個助攻的數據，領獨行俠取得今季第22場勝仗，暫列西岸的第5位。

施夫居里今仗三分球命中率100%，並取得25分。（Getty Images）

獨行俠的7呎4吋中鋒馬恩奴域（Boban Marjanovic），今仗亦有上陣，增強獨行俠的內線實力，他在今仗拿下10分及7個籃板，而他在進攻上亦有作用，當錫聰明地利用「Boban」的身位，以連續兩次擋拆擺脫對手後輕鬆三分起手建功。