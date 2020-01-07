【NBA】76人挫雷霆　艾比迪手指脫骱力戰到底　或缺席對塞爾特人

76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）周二（7日）主場對雷霆一戰，首節一次防守突然大叫一聲，鏡頭一轉赫然發現他左手無名指脫骱至變形，十指痛歸心，可想而知有多痛楚。不過，艾比迪即場接受治療並回到場上，球隊亦以120：113擊敗客隊。

當時艾比迪大叫一聲後，捉住自己左手由籃底走到邊線，只見其左手無名指「拗出唔拗入」，更與小指不自然地交疊起來。「我見到時差一點就要吐了。」艾比迪隊友施蒙斯（Ben Simmons）賽後說。施蒙斯定過神來，艾比迪就回到場上了。該名中鋒回到更衣室接受緊急治療，將手指扶回正常位置後，用繃帶紮好手指就出場。

場邊觀眾見到艾比迪傷勢時都面露難色。（路透社）

艾比迪匆匆接受治療就回場再戰。（路透社）

艾比迪雖然受傷，但仍交出18分、9個籃板及8次助攻，76人終以7分之差力克雷霆。今戰取得17分、8次助攻及5個籃板的施蒙斯說：「我很高興艾比迪回到場了，我們需要他，他是這樣球隊極重要的一部分。」

艾比迪左手無名指脫骱嚴重變形。（美聯社）

艾比特：已經斷了

雖然周邊的人見到艾比迪傷勢都十分驚訝，但本人才是最害怕，艾比迪賽後說：「我感到我手指啪了一聲，我以為已經斷了。隊醫賽後幫我做了X光掃瞄，跟我說（筋骨方面）沒有事。」雖然似乎沒有大礙，但艾比迪直言下場對塞爾特人一戰有可能會掛免戰牌。「我不能雙手持球，」艾比迪續道：「有幾次（搶籃板）我嘗試雙手接球，但就是做不到，只能輕輕地拍走皮球。」

施蒙斯指見到艾比迪手指傷勢時差點就吐出來。（美聯社）

76人教練布朗（Brett Brown）曾表示希望施蒙斯「每場至少起手一次」，但施蒙斯未有理會教練要求，只曾在12月10日對金塊一次作出無意義的射球，今戰亦未有在外圍起手。布朗承認自己失敗了：「很明顯我失敗了，這（施蒙斯缺乏外投）是一件外界永遠都會放在心上的事。事件受到很多關注，我想自己亦火上加油了，這是我的錯。我會繼續幫他在外圍找到起手的勇氣，但亦要他自己幫自己。」