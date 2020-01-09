【NBA明星賽】過去10年入樽賽創意滿分　拿芬大鬥艾朗哥頓最經典

說起NBA經典入樽，大家會聯想起1988年米高佐敦（Michael Jordan）從罰球線起跳飛身入樽，或是「飛人」卡特（Vince Carter）的360度大風車動作。不過，過去10年都有不同的後起之秀，入樽變得更加花巧及出神入化，其中兩奪「入樽王」拿芬（Zach LaVine）及入樽極具創意的艾朗哥頓（Aaron Gordon）同樣令大家印象深刻。

拿芬堪稱近10年的「入樽王」，他在全明星入樽賽的表現令人對於他的技巧、能力以及像是不受地心吸力影響的騰空力印象深刻。拿芬在2014年選秀會被木狼選中加入NBA，2015年參加入樽賽，令人印象深刻地穿上米高佐敦主演的《太空也入樽》（Space Jam）球衣，將球拋上半空，衝前接住就來一記胯下換手入樽，讓人感到後生可畏，驚艷的技巧助順利拿下當年入樽賽冠軍。

拿芬在2015年穿上《太空也入樽》內米高佐敦穿着的TuneSquard球衣上陣，向米高佐敦致敬。（Getty Images）

能夠騰空做不同動作固然厲害，不過飛越一架汽車一樣會令球迷嘩然。格芬（Blake Griffin）在2011年參加入樽賽，與麥基（JaVale McGee）、迪洛桑（DeMar DeRozan）同場較勁。格芬雖然在首輪分數末如麥基，不過他在決賽中起跳飛越一輛汽車同時完成空中接力，使他得到更高票數，力壓麥基奪得冠軍寶座。

格芬跳越一輪汽車，再雙手入樽。（Getty Images）

格芬這一記入樽技驚四座，更助他收穫冠軍。（Getty Images）

.@LAClippers' Blake Griffin dunked over a car 🚗 to win the 2011 @NBA Dunk Contest - Next on NBA TV! #DunkaThon pic.twitter.com/9PsGu99DKs — NBA TV (@NBATV) February 17, 2017

麥基2011憾負格芬

麥基與格芬在2011年的入樽賽鬥得難分難解，麥基在首輪已經驚為天人，將安排兩個籃框平排，雙手各持一個籃球，飛身入樽盡顯臂展之長。這名7尺巨人隨後的入樽亦表現出了騰空力不俗一面，再次雙手各持一個籃球，Dunk入兩個籃球後，又在空中接過隊友的傳球，將皮球灌入籃框，令他分數稍為領先格芬進入決賽。麥基在決賽以反手入樽，但似乎不滿意，再改以一記擦板傳球給自己的Alley-oop完結該屆比賽。不過，當年入樽賽採用投票方式，麥基最後票數未及格芬，憾負對手。

麥基首輪先以同時左加入樽作挑戰。（Getty Images）

麥基隨後用3個籃球入樽，讓現場球迷看得「嘩嘩聲」。（Getty Images）

入樽一球已經很厲害，若是同時入樽兩球進一步提升難度，不過謝洛美伊雲斯（Jeremy Evans）證明世事沒有不可能。曾效力爵士、鷹隊，現效俄羅斯球隊希姆基（Khimki）的謝洛美伊雲斯在2012年出戰入樽賽，讓當時隊友哥頓希活（Gordon Hayward）坐在禁區位置且手執兩個籃球，伊雲斯一躍又起，跨過希活時接下兩個籃球施展入樽。要跨過一個人已經甚有難度，同時還要兼顧兩個籃球，難怪謝洛美伊雲斯成功拿下冠軍。

謝洛美伊雲斯跳越哥頓希活，更接下希活拋起的兩個籃球成功入樽。（Getty Images）

2011年的入樽賽因為勒邦占士（LeBron James）「放飛機」，改為時效速龍的迪洛桑（DeMar DeRozan）頂上，雖然後補且未能晉級決賽，不過迪洛桑一樣讓大家「嘩嘩聲」，他一記反手大風車引來現場掌聲，出眾的彈跳力表露無遺。

迪洛桑除了反手大風車之外，他亦有表演跨下換手入樽。（Getty Images）

禾爾（John Wall）同樣曾經參加過一次入樽賽，在他這次唯一一次的比賽中，他選擇跨跳過巫師吉祥物，再反手雙手入樽，這一次的表現令禾爾獲選為當晚的入樽王。

禾爾（左）跳越巫師吉祥物再雙手入樽。（Getty Images）

侯活「超人」入樽不敵「矮小入樽王」羅賓遜

雖然已經是10年前的入樽賽，不過相信大家仍記得侯活（Dwight Howard）2009年入樽賽的表現。一個正常籃框是10尺（約3.05米），不過侯活決定利用12尺的籃框（約3.65米）表演入樽，換上超人（Superman）的披風，再接下籃球飛身雙手入樽。雖然籃框升高，不過在侯活的表現下仍然顯得毫不費力，惟最後侯活不敵當年冠軍羅賓遜（Nate Robinson）。

侯活在2009年的入樽賽中先在電話亭換上超人披風，再在加高的籃框表演飛身入樽。（Getty Images）

侯活挑戰難度，在一個比正常籃框加高2尺的籃框入樽。（Getty Images）

在拿芬與艾朗哥頓在入樽賽鬥得難分難解之前，侯活與羅賓遜可算是入樽賽的宿敵。侯活2009年以一身超人裝束表演，羅賓遜有見及此亦用上綠色籃球配搭綠色球衣。身高1.73米的他跨過2.11米的侯活單手入樽，如此高難度的入樽令羅賓遜毫無疑問地拿下當屆入樽冠軍。

拿芬2016年入樽賽與艾朗哥頓的較量令人難忘，決賽雙方均做出高難度動作，鬥得難分難解使二人更要以第4個入樽分高下。拿芬再次在罰球線起跳，但罰球線起跳只是個開始，拿芬跨下換手再單手大力鋤樽，使得5個評判給予10分滿分，最後以總分200分力壓艾朗哥頓奪冠，但拿芬自此沒有再出戰入樽賽。

拿芬（右）與艾朗哥頓（左）識英雄重英雄，在入樽賽後擁抱彼此。（Getty Images）

拿芬2016年奪冠，但艾朗哥頓該屆表現亦令人難忘，他在決賽中跨過吉祥物再從胯下傳球入樽成功，能有此騰空力實在厲害，惜仍憾負拿芬。艾朗哥頓2017年再次參賽，本以為沒有拿芬可輕鬆奪冠，但與後起之秀如戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr.）等人競爭下，表現麻麻最後敬陪末席。