【NBA】入樽以外的新挑戰　「入樽王」拿芬放眼三分球大賽

全明星周末即將在2月中上演，隨住這個備受矚目的大事越來越近，各項挑戰賽亦傳出不同消息，當中甚受歡迎的入樽賽陸續發出邀請函。兩屆「入樽王」得主拿芬（Zach LaVine）、新秀莫蘭特（Ja Morant）、戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr）相繼收到邀請，就連「魔獸」侯活（Dwight Howard）亦有意再戰。

近年數一數二的「入樽王」拿芬曾連續兩年（2015、2016）贏得全明星周末的入樽賽，其中從罰球線起跳作出大風車、跨下換手入樽的絕技更加驚為天人。不過，拿芬後來鮮有參賽，以入選全明星陣容而努力，他亦曾表明過自己在入樽賽方面不需要再證明甚麼。

拿芬在2016年的全明星周末入樽賽中再次展現他高難度的入樽技巧。（Getty Images）

拿芬2016年入樽賽精華

適逢今年全明星賽於芝加哥舉行，拿芬透露他於未來幾周積極考慮參加入樽賽與否，為球迷們送上一個美好的周末。今季突破的表現，讓拿芬在全明星周末有一個新目標：「我想沒有人生涯能夠同時贏得全明星周末的入樽賽及三分球大賽，我很樂意嘗試這一個挑戰。」

拿芬連續在2015年、2016年贏得入樽賽冠軍。（Getty Images）

拿芬（右）淡出入樽賽，以打入全明星陣容為目標，不過今年全明星周末在芝加哥舉行，拿芬或許再度挑戰。（Getty Images）

除了以入樽見稱的拿芬之外，消息指今季憑入樽多次入十大金球的灰熊榜眼新秀莫蘭特，以及熱火的戴歷鍾斯同樣收到邀請，就連曾經在2008年穿着超人服裝一舉奪得入樽賽冠軍的侯活或許參加。不過說到入樽，一定少不了年屆42歲的「不老飛人」卡特（Vince Carter），同為鷹隊的後輩崔楊格（Trae Young）亦在社交平台公開向老大哥喊話，希望這位「飛人」能夠再戰入樽賽，未知大家能否在今屆入樽賽再看「飛人」展身手？

侯活在2008年以超人裝扮入樽並收穫冠軍。（Getty Images）