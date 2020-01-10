【NBA明星賽】明星賽次輪結果出爐　占士反超前新人當錫成票王

2020全明星周末將於香港時間2月15至17日舉行，而每年球迷關心的是投票趨勢亦進入第2階段。今天NBA公布第2輪票況，首輪票數不敵超級新人當錫（Luka Doncic）的勒邦占士（LeBron James）在第2輪票數從後趕上，力壓當錫重登其票王寶座，緊隨其後是「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）及安東尼戴維斯（Anthony Davis），球迷票選將於香港時間1月21日結束。

由於全明星賽於2017年開始改制關係，再沒有東西岸之分，球迷投票佔全明星的50%，媒體和NBA球員們各佔25%。東、西岸得票最高球員將為隊長，其正選陣容同樣憑票選出2名後場與3名前場球員。

占士（中）在首輪票數稍遜當錫，不過他憑球迷支持的強大後勁，在第2階段投票反超前，重登「票王」。（Getty Images）

占士在明星賽首輪得票不敵當錫，不過經過第2階段的投票結束後，他已經憑3,359,871票成為「票王」，以逾8萬多票領反超前當錫。目前西岸前場球員由占士和安東尼戴維斯領先群雄，快艇尼納特（Kawhi Leonard）則以220萬票排在第3位。西岸後場方面除了當錫外，第2名則為「大鬍子」夏登（James Harden）的216萬票，除了這5人之外，其他西區球員得票數都在100萬以下。

當錫（中）在次輪票數落後占士8萬2千多票。（Getty Images）

夏登暫列西岸後場第2名，與第3名的尼拉特（Damian Lillard）多出140多萬票。（Getty Images）

至於東岸方面，前場由艾迪杜高普以3,259,383票繼續一枝獨秀，其後為近期左手無名指脫骱的艾比迪（Joel Embiid）及施雅琴（Pascal Siakam），暫列後場第4名的占美畢拿（Jimmy Butler）票數上似乎仍要加把勁；後場則由崔楊格（Trae Young）領先，不過K.艾榮（Kyrie Irving）得票情況似乎岌岌可危，與第3名的甘巴獲加（Kemba Walker）僅相差2萬票，甘巴獲加隨時從後超前。

按照目前走勢，占士與艾迪杜高普有頗大機會以東、西岸「票王」之姿再次成為隊長，連續兩年率領球員互鬥。值得一提的是，在首兩輪其中有些頗為特別的票況，擁有超乎常人的2.26米身高、臂展2.54米、站立摸到3.15米的塞爾特人中鋒科爾（Tacko Fall）今季僅上陣4場、21分鐘，場均4.3分、2.5籃板，不過他憑住超高人氣深受球迷支持，令他在東岸前場排第6名。