【NBA】塘鵝加時發力挫活塞　狀元「怪獸」威廉臣或今周復出

Jumper
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活塞周二（14日）主場鬥塘鵝，雙方鬥到第4節末段依然難分難解，但似乎有「怪獸」之稱的塘鵝狀元威廉臣（Zion Williams）覺得不夠刺激，現場攝影機影到他受睡魔侵襲，「頭樁樁」未能集中觀戰。雖然今戰仍是觀戰，但相信他很快不用再「恰眼瞓」，因膝傷養傷多時的威廉臣有望今周復出。

受傷患困擾的塘鵝，今仗有朗素波爾（Lonzo Ball）交出17分、12個籃板、9次助攻及7次失誤的數字，於加時交出其中5分，助球隊以117：110擊敗有戴歷路斯（Derrick Rose）交出全隊最高23分的活塞。波爾賽後指今仗贏得辛苦：「今仗是場硬仗，我們第4節有點迷失了，但幸好加時找回感覺得到一場不錯的勝仗。」

戴歷路斯今戰攻入23分，但未能避開輸波。（美聯社）

波爾今場失誤雖多，但加時交足功課助塘鵝。（美聯社）

威廉臣因半月板撕裂自開季至今仍在養傷，但已復操的他有望今周復出，有傳他可能在美國時間周五對爵士一賽復出，上演期待已久的「地標戰」。這名選秀狀元於今仗賽前有出場熱身，射波之外更有表演入樽。

威廉臣賽前出場練波，之後為球迷簽名。（美聯社）

「怪獸」做觀眾第4節半睡不醒

威廉臣開賽時已換上文裝，於場邊為隊友打氣，到第4節塘鵝與活塞鬥到末段時，威廉臣被影到於後備席「恰眼瞓」，多次「頭樁樁」難以保時清醒。不過，這名19歲新星之後似乎醒過來，站起來為隊友歡呼及擊掌。

威廉臣被影到「恰眼瞓」（網上圖片）

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