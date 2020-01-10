【NBA】韋斯保克回歸雷霆主場轟全場最高分　惟火箭仍以11分告負

「我感覺回家了！」韋斯保克首次以作客球員身份，返回舊東家雷霆主場，奧克拉荷馬城的球迷對他依然熱情。韋斯保克在舊主場交出全場最高的34分，可惜未能帶領火箭作客報捷，以92：113不敵雷霆。

由出道起效力雷霆前身的西雅圖超音速，韋斯保克直至去季毅然離開效力11個球季的球隊，轉投火箭夥拍昔日的雷霆隊友夏登。韋斯保克離開雷霆後，首度以對手身份踏足奧克拉荷馬城的主場，他今仗在舊東家球迷面前，攻入全場最高的34分，可惜隊友表現並不爭氣，僅得夏登與基利文斯（Chris Clemons）得分達雙位數（17分及14分）。反觀，主隊雷霆5人得分「上雙」，結果以113：92擊敗火箭。

韋斯保克雖然交出全場最高的34分，但仍未能領軍報捷。（路透社）

韋斯保克在舊東家球迷面前，表現特別落力。（路透社）

雖然韋斯保克並非穿上雷霆球衣，但主場的雷霆球迷仍熱烈歡迎該名多年的靈魂人物，韋斯保克更奔向球迷接受歡呼，球迷們高呼「MVP」，而雷霆亦為韋斯保克準備一段短片，表揚他多年為球隊的貢獻。除了依然深受球迷愛戴外，當他遇到昔日隊友如阿當斯（Steve Adams）及基斯保羅亦相擁致意。

韋斯保克對雷霆球迷的歡迎大感感激。（Twitter截圖）

雷霆表揚韋斯保克的片段：

韋斯保克穿上一件寫上「毫無後悔」（Zero Regrets）及感謝奧克拉荷馬的T恤，背面列出韋斯保克在雷霆效力多年的數據，向雷霆的謝意「穿上」身上。韋斯保克強調他對自己的決定並無後悔，亦向雷霆的高層及球迷致謝，「我在雷霆效力多年，在這個地方有很多回憶，再次感激球隊的高層及球迷，使我像回家一樣。我對自己生涯中多個決定並不後悔，不論我留隊或離開雷霆。」

雷霆熱烈歡迎韋斯保克：

Loudest I’ve ever heard it when Russell Westbrook runs to the corner. Awesome that he did his Thunder pregame routine. pic.twitter.com/KsWHyWF6oY — Erik Horne (@ErikHorneOK) January 10, 2020

另外，倒戈的基斯保羅在今仗貢獻18分﹑6個籃板及5個助攻，「CP3」在今仗亦有一記精彩鏡頭，在兩名火箭球員中穿過突破後上籃得分，而他更以「通坑渠」擺脫對手的中鋒，但基斯保羅刻意低調，並沒有特意為自己的精彩鏡頭而慶祝。