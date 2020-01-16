【學界籃球】張振興最後10秒奠勝　 1分反勝桂華山奪季軍

一場榮辱與共的對決，在四強戰失利的張振興伉儷書院終於爭回一口氣，在港島區D1男子A Grade季軍戰中力壓中華基督教會桂華山中學，證明他們的實力。張振興終以48：47領先至完場，合力助球隊奪得季軍。

在兩大主力郭凱文、許智朗因傷未能上陣下，張振興首節攻守明顯未有效率，被桂華山牽着節奏進攻，不過張振興憑韌力及後勁力追，其中鍾晉隆內外開弓，既在籃底以身形得手之餘更從三分線建功，隊長歐陽承傑更在最後3秒命中關鍵罰球以48：47領先至完場，合力助球隊奪得季軍。

在港島區四強戰失利，張振興全隊今場帶住必勝的決心上陣。（李澤彤攝）

初段面對桂華山的防守壓力，張振興隊長梁家健還是盡力找尋進攻突破口。（李澤彤攝）

為了證明實力，兩隊一開局已經快上快落，互相逼搶，張振興由梁家健命中三分球先聲奪人，不過桂華山隨即加強協防，減低張振興在外線的起手機會，更由陳駿樂在三分線建功，追平3：3。雙方隨後互有攻守，張振興由歐陽承傑推進攻勢，莊曜政、黃澤銘鎮守內線，不過似乎防守步伐未能跟上，不時被桂華山在外線傳球「搓空」防線，放甩陳學宇、王嘉希以速度突破上籃得分。反觀張振興在外線發揮一般，即使歐陽承傑、黃澤銘在籃底尋找起手機會，但卻被桂華山的陳云天防守下影響把握力。其後張振興尾段隊際犯規已滿，將對手頻頻送上罰球線，令桂華山首節以10：6領先。

面對桂華山今場防守力度，張振興隊長歐陽承傑傳球解困。（李澤彤攝）

張振興在第2節找回節奏，憑韌力從後力追。歐陽承傑靈活抄截，個人更憑速度突破得手，加上鍾晉隆且攻且守，內線與莊曜政聯手協防，更憑身形硬爆入籃底起手建功。在張振興攻守流暢自如下，打出一段10：0的攻勢一舉以24：19反超，更打亂桂華山節奏，張振興以24：21領先完上半場。

歐陽承傑（右二）雖然較為矮小，不過他相當靈活且具速度，不時抄截製造反攻。（李澤彤攝）

半場休息調整後，桂華山逐漸打回節奏，先由梁浚希剷籃得手，追近至23：24。眼看對手來勢洶洶，張振興顯然開始心急，加強了防守夾擊力度同時令他們過早隊際犯規已滿，屢次將桂華山的譚詠軒送上罰球線，不過他們罰球手感欠佳，失去追分機會更反被張振興大打反擊，先後由莊曜政、鍾晉隆加上劉俊杰在外線建功，一口氣將比數拉開至40：34完第3節。

張振興今場贏波功臣鍾晉隆（中）個人攻入全場最高14分，賽後一刻被隊友抱起慶祝。（李澤彤攝）

雖然四強失利令張振興無法打入決賽兼取得精英賽資格，不過他們盡力打好季軍戰，不放棄任何機會，終贏得季軍。（李澤彤攝）

最後11秒掀最後高潮

兩隊鬥到末節更短兵相接，桂華山先由陳駿樂射入三分球及梁浚希兩記罰球命中再加王嘉希入楔籃底得手，以7：0攻勢反超41：40。張振興未有自亂陣腳，由隊長歐陽承傑控球緩住節奏，其後趁桂華山主力中鋒陳云天個犯纏身被暫時收起，不斷強攻突破。

雖然桂華山憑罰球稍為領先44：42，不過張振興今場憑「大心臟」鍾晉隆在胡蘆頂命中三分球及黃澤銘上籃得手，領先至47：44。完場前11秒，桂華山的陳學宇射入三分球追平47：47。賽事掀起高潮，張振興由歐陽承傑挺身而出大膽剷籃，博得犯規並論罰1中，終助球隊以48：47險勝桂華山奪得季軍。