【學界籃球】培道成功限制真光孖寶　首闖精英賽為校圓夢

九龍區D1 A Grade女子組學界季軍戰上演，香港培道中學和九龍真光中學的一場最後的拉鋸戰。雖然真光隊中實力懸殊，主力壓力較大；相反培道能分擔火力，蘇芷睿和區文蔚合轟26分，最終培道以32：20擊退真光。

情況大不同的兩隊，同樣地開局初手感平平，未能把握先機。真光較出眾的兩大主力：冼美嘉和譚卓翹「孖寶」火力全開，望在對手全隊入局前先行一步搶分。冼美嘉「And-1」打出士氣，另一邊有譚卓翹的突破，培道防守幾乎追不上她的開步，但把握力稍欠未能藉此拉開分差。雖然二人的個人能力比其他人「標青」，但獨力難支，真光屢見失誤，信心也漸失。

「最後一場了，最後一場了，仲打唔打呀？！」真光教練一度大叫，盼女孩重拾決心。

兩隊戰況激烈，第三節僅打出3：3的攻勢。（楊宇翹攝）

反觀對手培道雖然多次偷到波，但同樣未能把握中籃，兩隊比數咬緊。相比之下，真光的情況較危急，全因對手在第二節開段已經上力，己隊的進攻卻不流暢，譚卓翹多次偷到「Backdoor」，但隊友卻未能傳球到手；「偷雞不成蝕把米」，內線則被區文蔚、蘇芷睿和蕭恩彥三個「高妹」輪流入侵，蘇芷睿連取六分下拉開15：9。

培道內線的實力較強，加上身高優勢拉開10分的差距。（楊宇翹攝）

譚卓翹的開步快，每次切入都順利衝破防線，但手感平平未能把握。（楊宇翹攝）

真光危機更多，比數暫時落後已經是小事，但主力二人犯規問題成計時炸彈，難阻對手打出一波10：4的攻勢。籃下中門大開，「三高」陣容包夾兩人，讓她們起手無門；雖然兩隊主力都錄得四犯，防守更顯綁手綁腳，但培道早在第三節拉開10分，真光終以20：32不敵培道。

區文蔚獨得16分，助球隊取下今年的季軍。（楊宇翹攝）

完場後，隊長區文蔚面不改容，沒有一點激動也沒有一絲開心，冷靜得像沒有事發生。「我平時情緒都很少表達出來，但我其實很開心，但又未去到要叫出來呀，喊呀。」身旁的隊友都在相攬，她默默的擦汗，笑說其實自己不是不怕：「有一點怯，不太敢上（籃），主要因為會季軍戰，去年我們也是在季軍戰輸，有點心理陰影。」

真光孖寶幾乎「打足」40分鐘，體力消耗之大但也咬緊牙關捱到最後。（楊宇翹攝）

為校圓夢，也為自己完成目標。（楊宇翹攝）

大家一致的煩惱就是今年的比賽日子與考試重疊，球場和試場都背水一戰，學生自然有點吃不消：「最後一年學界可以打到精英其實很完滿，畢竟我們今年用了很多時間，一邊考試一邊練球。」但現在甚麼都值得了，由不知道精英賽為何物，到現在首踏這個舞台，中學的最後也算是最精彩的一頁：「以往我們徘徊在第五名，就算入到四強都是第四，對我們、師姐和學校都是圓夢。」

碰撞激烈，同一時間，兩人倒下。（楊宇翹攝）