【學界籃球】協恩15連霸無難度　新打法不靠高妹

連續4年，九龍區D1 A Grade女子組的決賽戲碼不變，力爭15連霸的協恩中學再對上「挑戰者」寶覺中學。還不回去年的7分，今年再進化的協恩更加難抵擋，多變的進攻板斧加上防守力度，寶覺在人少的情況實在已「出盡奶力」，最終只能以31：58不敵協恩。

協恩開局一如以往的早入局，一來就先用今年的新打法施下馬威；蔣思琪三分中籃，吳欣潼拿手的急停跳射得手，轉眼間協恩拉開比數。協恩和前兩年不同的，除了是進攻手段的增加，更是得分點不只於在一、兩個主力身上，反而能進化到多點開花。寶覺復仇決心雖大，但上半場表現手緊，首節以5：15落後。

連續四年，九龍區D1 A Grade決賽亦是協恩寶覺的對戰。（楊宇翹攝）

協恩說好的改變，今天就在修頓表現給大家看。（楊宇翹攝）

調整後寶覺傳送速度加快，起手次數增加但未能把握，惟梁珮瑜表現淡定，兩球三分「救國」；戴卓彤屢上高位接應，加上潘頴雅的入楔先止一止血。但協恩毫不留情地步步進迫，潘耀敏三分得手，吳欣潼再殺入籃下，面對面的交鋒協恩讓寶覺無力可擋；協恩「當家」連線，施啟諾偷到「Backdoor」接應蔣思琪的「No－look pass」打出精彩的一球。

吳欣潼笑說就算沒了她，沒有這班「大的」，她們仍然做得到。（楊宇翹攝）

協恩用盡各種進攻板斧，Backdoor也是今場的「殺食位」。（楊宇翹攝）

戴卓彤升上A Grade後，內線火力大增無減，從底上面的接應，協助進攻轉向，更打出「And-1｣ ；潘頴雅也打出身價，以三分回應黃悅程的一球。雖然協恩大打小球陣，但廖貝兒也嘗試低位單打；前場緊迫在第三節再現，一口氣連取6分，迫使寶覺請求暫停緩一緩。協恩第三節已經將分差拉開至安全距離，最後三分鐘協恩中六上陣，其中腳傷出場的梁皓雪三分入球，引起全隊歡呼，在不絕的打氣聲上協恩以58：31大勝寶覺。

潘頴雅今場再受協恩的牽制，進攻難度大增，但仍攻入隊中的三分一分數。（楊宇翹攝）

新升上A Grade的戴卓彤在內線表現不俗，有待經驗的加乘。（楊宇翹攝）

卸下協恩隊長的重擔，吳欣潼一場比一場成熟，不論是場內場外、進攻還是防守；大將之風，總是在協恩的中六一年看到，吳欣潼總算苦盡。「上年做隊長打球會想很多，會覺得自己好像很多事要做。」她會笑了，終於；「但其實純粹是自己放不開，卸下（隊長）之後打波『放咗』，也慢慢學會做『大』要怎樣 。」

協恩外投火力一洗大家的印象，其中梁皓雪負傷上陣射入三分，全隊哄動。（楊宇翹攝）

吳欣潼今年卸下重任，打得更自如，更成熟。（楊宇翹攝）

協恩去年三大主力畢業，除了是得分和防守的重心，也是身高的保證；當大家都以為沒有了170以上的她們，一切就會改變，的確所謂的改變只會變了更強的協恩。「雖然今年走了許多很高的人，但我們就算沒有高人，都可以用不同的方法去贏球； 我們今次用了新的防守，所有的轉變都是成功的。」外圍加強、速度和對抗性，協恩變得更多板斧和更全能：「想說來年沒有我們大的，她們都做得到。」

協恩連霸15年，紀錄仍在刷新中。（楊宇翹攝）