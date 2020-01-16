【學界籃球】協恩隊長不必當主角？　施啟諾的領軍哲學

協恩中學以漂亮的一仗延續連霸，贏了對手更贏了自己。 宿敵再遇，寶覺中學再以挑戰者身份對上協恩，希望一復去年7分之仇，卻被協恩以新面貌以27分之差大勝。協恩終以58：31大勝拿下九龍區D1 A Grade女子組的15連霸。 完場後的相擁、拋起教練的喜悅、唱校歌的光榮，有如這群女生每年的一個必備流程；而隊長的交替，也是協恩中學每年的傳承。 去年吳欣潼接過陳欣汶的臂章，而今年，背起隊長重任的是施啟諾。

「陳欣汶試過集訓時凌晨兩點起床，以為自己遲到；因為她很緊張紀律問題。」施啟諾在暑假時跟我分享過陳欣汶當隊長的一段經歷，而剛接手隊長數天的她也笑說，自己在C Grade時已明白接班的可能。當天施啟諾淡淡然地說「隊長......壓力可能不會很大」，昨日終迎來隊長生涯中的第一個冠軍，有多少眼淚就有多苦過。

哭成淚人的有很多，但她真算是大哭的一個。壓力除了來自賽期的未知數，其餘的是連霸數字、肩上的巨大責任。協恩眾人常說不怕輸，但連霸「斷纜」對隊長來說必定是一生烙印：「只怕在自己手中失了連霸，感覺一定很難受，師姐帶下來卻在自己手中斷了，好像代表我沒有能力去承傳。」

隊長施啟諾今場雖然僅取4分，但防守和籃板下了不少工夫。（楊宇翹攝）

延伸閱讀：協恩15連霸無難度 新打法不靠高妹

去年施啟諾說過要改善進攻，得分能力亦要加強，但事實並沒有主將就須狂轟得分的概念。「比起以前的隊長，Yanni（陳欣汶）、吳欣潼都是主要得分的人，但自己卻是主要在防守。」單擋、搶籃板、防守都是她任務，得分點反之落在別的隊友身上。「也許有人會認為得分者才是場上的靈魂人物，但對我來說防守才是；沒有好的防守就不會有好的進攻而再帶來一個冠軍。」這一句感覺似曾相識。

「那你想要看齊的對象，會不會是徐穎榆？」我好奇問。

2017至18年度精英賽，前隊長徐穎榆得到賽事最有價值球員及最佳防守球員，那天她在修頓室內場說過這段話：「在我的價值觀中，防守是最重要的，別人可能看得分比較重，但決賽如不是開局那個全場緊迫防守得宜，我們也不能成就六連霸。」如今協恩已準備爭取精英賽8連霸，帶領着球隊的是同一思想、氣焰的隊長。

不希望自己成為甚麼主角，只想做大家的後盾，用另一種方式做隊長。（楊宇翹攝）

「我不必做主角，主角這件事不重要，一支球隊要有多個配角才成就到一個主角，而我不介意；我想成為一個在背後支持、有承擔、帶得起她們的隊長。」說到這又突然哭起來。

感覺施啟諾是介意的，但非主角的聚焦；介意的是被看輕 。今屆不比前屆好？人總愛「優越過去」，但今屆協恩保留以往的各種特質，再加上新元素。就像數年前徐穎榆說：「告訴大家我們會贏得更多，因為我們不會原地踏步。」

雖然說只有一個隊長，但蔣思琪在場上充當著另一個角色，做著另一個指揮。（楊宇翹攝）

去年協恩有陳欣汶和劉芳盈的孖寶組合，今屆亦出了一對「當家」：隊長主守，還有她主攻。

「你放膽射波啦，我會幫你搶籃板的」破涕為笑，施啟諾想要跟蔣思琪這好拍擋說。「永遠我搶完籃板，第一下找的人就是她。」下意識想找個能給自己安全感的隊友，蔣思琪就是施啟諾心中的第一，「在場上她帶來最安心的感覺，控制着全場節奏的重心，三分能力又好，就算投不進我也幫她搶籃板再射過，直至命中為止。」場上的合作無間，場外的吵鬧少不免，始終二人的性格是一個相反：一個溫，一個火，是對沖也是互補。「嗌交少不了，嗌過無數次，畢竟性格不同；過去這五年來，大家去推動大家進步，可能會互相指罵吵鬧但也因為這樣才有今天的我們。」