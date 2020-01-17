【NBA】勇士晉季後賽機會渺茫　或乘勢重組超強豪華陣容

去季公鹿在東岸決賽止步，今季在常規賽保持強勢，至今續居東岸「一哥」；去季盟主勇士，「浪花兄弟」齊齊傷出，使球隊現時在西岸「包底」。 《ESPN》評述員史密夫在社交網站上，表達他對豪華陣容的願望，若果「字母哥」與「浪花兄弟」聯手的話，有望在聯盟多年稱霸。

東岸「一哥」公鹿在主場迎戰塞爾特人，「綠軍」星級控衛甘巴獲加（Kemba Walker）攻入全場最高的40分，可惜未能順利勝出。由「字母哥」艾迪杜高普領軍的公鹿，全隊5人得分雙位數，包括「字母哥」貢獻的32分及17個籃板，雖然最後一節被對手連追多分，仍能力保勝局，以128：123力克對手，取得今季第37場勝仗。

在西岸敬陪末席的勇士，3連敗後主場鬥金塊，主隊全隊7人得分「上雙」，亦未能終止連敗之勢，以131：134僅負於金塊，吞下今季第33場敗仗。

艾迪杜高普領公鹿力克塞爾特人，繼續在東岸領放。（路透社）

「浪花兄弟」繼續養傷，眼見球隊再輸一場，二人在場邊亦相當無奈。（美聯社）

艾迪杜高普與公鹿的5年合約，「字母哥」若果不與公鹿續約，將有望在2021年夏天重回自由身。《ESPN》評述員史密夫（Stephen A.Smith）早前在社交網站討論該名公鹿主力的去向，他希望若果「字母哥」加盟勇士，與「浪花兄弟」組成超級「三巨頭」，有望預料能夠稱霸3至5年。

「咖哩仔」與「字母哥」曾經在明星賽合作，未來有望一同披上勇士球衣。（資料圖片／Getty Images）

占士與「字母哥」續居票王 咖哩仔養傷仍列第6

即使「咖哩仔」史堤芬居里在10月底受傷後，至今繼續養傷，估計在3月有望復出。NBA全明星賽剛公布第三輪的投票結果，咖哩仔仍以近82萬得票列西岸後場球員的第6位。

西岸依然由「大帝」勒邦占士成為「票王」，以超過470萬票高踞榜首，當錫以近460萬票居次席。東岸方面則沒有太大懸念，「字母哥」以接近200萬票領先施亞琴，大有機會再度擔任隊長。

東﹑西岸明星賽得票榜前3名（按圖放大）