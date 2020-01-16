【NBA】安東尼1年後重返侯斯頓　倒戈火箭獻18分助拓荒者贏波

「老實說，重返（侯斯頓）我沒什麼感覺」，現在效力拓荒者的安東尼（Carmelo Anthony）賽前說。 就算「Melo」講真心話，落到場仍是會全力以赴。拓荒者周四（16日）作客火箭，這名35歲老將10射7中，交出18分，助球隊保住勝局，終以117：107擊敗舊東家。

安東尼首度倒戈火箭，成為今周話題之一，但本人就似乎不以為然。他日前跟侯斯頓傳媒說：「我只不過在這裏數周，所以回到這兒真的沒有什麼感覺。」不過，談到上季遭遇，安東尼承認感到挫折：「我的自尊有點受傷，之後要想辦法振作過去。」今季轉投拓荒者，安東尼場均16.3分，投球命中率達43.4%。這支波特蘭球隊雖然表現一般，但實情是他們受傷患困擾，今仗前安東尼在陣時取得11勝，沒有他的時候只得6勝。

尼拉特攻入全隊最高25分。（美聯社）

韋斯保克雖做出三雙，但火箭最終仍要輸波。（美聯社）

尼拉特（Damian Lillard）今戰交出全隊最高25分，安東尼就交出18分、12個籃板的雙雙數據。火箭方面雖然有韋斯保克（Russell Westbrook）做出三雙，貢獻31分、11個籃板及11次助攻，但隊友占士夏登（James Harden）今戰手感無靈，12射僅3中，連罰球得13分是今季新低。

夏登手感無靈，全場僅兩次投中目標。（美聯社）

拓荒者雖然半場領先13分，但火箭第4節打出一段12：3的攻勢，將比賽拉近。幸客隊在最後關頭有尼拉特及「Melo」外投連續得手，以一段10：2的攻勢還擊，終以10分之差擊敗火箭。

安東尼比賽末段發揮穩定，助拓荒者贏波。（美聯社）

今戰是安東尼在2018至19年球季短暫效力火箭後，首次重返侯斯頓。安東尼2018年8月與火箭簽下一年合約，但球隊總經理莫利（Daryl Morey）11月宣布與安東尼「分道揚鑣」，但未有與他解約。安東尼為火箭上陣10場，兩度以正選上陣，場均13.4分、5.4個籃板，最後季中由火箭交易至公牛，但很快就解約成為自由身。