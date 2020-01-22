【NBA】湖人懷特侯活再戰入樽賽　2008年奪冠　超人袍入樽成經典

NBA官方twitter周三（22日）宣布，湖人中鋒懷特侯活（Dwight Howard）決定參加今年入樽賽。

今年NBA全明星周末於2月中舉行，這是侯活自2009年後再戰入樽賽。現年34歲的侯活於2007年首次參加入樽賽，但該年首圈只得85分，未能進入決勝圈。翌年再戰Dunk Contest的「魔獸」，先以一球籃後擦板大風車入樽得到50分滿分，第2球更穿上超人披肩近罰球線起跳Alley-Oop炸籃，再奪得50分以滿分姿態入決賽。

侯活2008年超人披肩空中接力炸籃可謂一大經典。（Getty Images）

侯活2009年不敵羅賓遜。（Getty Images）

侯活在決賽使出殺手鐧，先在遠處將皮球拋入禁區，趁皮球彈地之際跳起，然後左手拍波擦板後，右手接住反彈的籃球鋤樽。雖然最後一球大風車入樽似乎不及之前一球震撼，但仍是力的表現，最終決賽兩球獲得78%球迷投票予以肯定，獲得該年冠軍。侯活於2009年亦有參賽，亦是以兩球滿分合共100分入決賽，可是該年得票僅輸「矮小入樽王」羅賓遜（Nate Robinson），衛冕失敗。

侯活拍照宣布參賽。（NBA官方twitter）

侯活近日拍照宣布參賽，只見他的Hoodie印上「I'm Back！」及「Redemption」的字樣，未知是否要一雪09年失冠之恥，還是指自己今季表現屬救贖一季。侯活今季於湖人表現十分認真，至今首43戰專注於比賽，場均7.1分、7.6個籃板及1.4次封阻。現時西岸前場得67萬票的他要入明星賽有難度，相信入樽賽會是他在明星周末唯一亮相的機會。

侯活今季表現不俗，是湖人現時排西岸第一的功臣之一。（Getty Images）

曾三奪最佳防守球員的侯活今季與麥基（JaVale McGee）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）合作鎮守湖人內線，「紫金軍團」防守是NBA最更佳之一，湖人雖今周初不敵塞爾特人，但34勝9負的戰績仍是西岸最佳。