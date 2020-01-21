【NBA】戴歷路斯連續9場轟20分以上　表現回勇引各大球隊青睞

戴歷路斯（Derrick Rose）連續9場常規賽得分超過20分，創下他職業生涯第2長的紀錄。「玫瑰」今季的表現猶如第二春，有傳不少球隊希望羅致戴歷路斯，當中包括湖人及76人。路斯代表活塞正選上陣作客巫師，在攻入21分下，可惜球隊仍以100：106落敗。

「風之子」戴歷路斯在2011年奪得最有價值球員殊榮，成為NBA史上最年輕的得主，可惜及後一直受傷患困擾，大大影響他的籃球事業。

「D Rose」在近年改變打法，減少自己的傷患，使他可以延長個人的籃球生涯。路斯今季轉投活塞，表現猶如回復當年MVP的球季般，職業生涯展開「第二春」。踏入2020年起，他的表現更上一層樓，在賽前已經連續8場得分超過20分，僅次於當年MVP球季的連續10場20分以上。

戴歷路斯在今仗未能帶領活塞取得三連勝。（路透社）

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活塞與巫師在今仗比分相近，客軍在最後一節僅僅兩分落後，路斯在第四節連下兩城，一度協助球隊反超前，可惜活塞未能力保勝局，結果以100：106告負，無緣三連勝。「玫瑰」在今仗交出21分，延續其得分超過20分以上的走勢。

戴歷路斯今場交出21分，連續9場攻入20分以上，但球隊仍以6分落敗。（Getty Images）

現年31歲的戴歷路斯今季表現突出，再度引起不少球會的注意，根據美國雅虎體育記者Chris Haynes的報道指，76人與湖人有意增強控衛的實力，戴歷路斯的打法正好適合該兩支球隊，或有望與勒邦占士及艾比迪合作，除外亦有其他球隊對「風之子」感興趣。不過，Chris Haynes表示路斯並沒有意欲離隊，亦對現況相當滿意，但去留亦留待球隊決定。

路斯多年與勒邦占士多次交手，如今有望同隊合作。（資料圖片／Getty Images）