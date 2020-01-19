【NBA】勒邦占士31分領湖人挫火箭　韋斯保克談3連敗：需保持正面

湖人周日（19日）作客火箭，憑第3節爆發，以及有勒邦占士（LeBron James）攻下31分，終以124：115擊敗主隊，9連勝斷纜後即時重返勝軌。 另一方面，火箭在韋斯保克（Russell Westbrook）及占士夏登（James Harden）合轟69分下仍要吞下3連敗，「潮韋」賽後表示需要保持正面。

湖人與火箭上半場鬥得難分難解，主隊半場以65：59稍為領先。不過，湖人第3節出閘大爆發，該節以32：17反壓火箭，最終以9分之差擊敗主隊，上仗不敵魔術9連勝終止的「紫金軍團」今戰贏波將戰績改寫成34勝8負。主將勒邦占士獨取31分，亦交出12次助攻的雙雙數據，是球隊贏波最大功臣。

夏登今戰攻入34分，但實情手感一般。（美聯社）

火箭今季首度吞下3連敗。（美聯社）

占士賽後指不敵魔術成為湖人眾將今仗爭勝的一大動力：「我們不敵魔術那場都十分氣憤，所以過去數天重整旗鼓，重新專注下半季的比賽，今場都做到了。」另一邊廂的火箭已經3連敗，教練迪安東尼（Mike D'Antoni）直認球隊表現不佳，「唯一出路是低着頭努力奮戰」。

勒邦占士今仗狀態大勇，為湖人贏波最大功臣。（美聯社）

雖然韋斯保克今戰攻入全場最高35分，亦是他連續4場30+，但球隊最終輸波，這名今季由雷霆轉投的控衛說：「己隊上下一定要保持正面。在逆境中我們要如何自處？我們需要好好面對自己，保持集中。這只是球季中的一部分而已，有時就會這樣（連敗），但我們作為團隊就更加要團結一致，尋找走出低谷的最佳出路。」

韋斯保克指火箭需要保持正面。（美聯社）

夏登深信火箭能走出低谷

今戰20投8中，連罰球取得34分的夏登，就深信火箭一定會走出低潮，又指球隊的組成就預備了要面對這樣的艱辛時段，一定會捱得過。迪安東尼又說：「這班人絕不會放棄，現在只是表現不好而已，我對他們有絕對信心。」

迪安東尼對火箭有信心不無道理，這支西岸勁旅上季開季一般，僅錄得11勝14負，但最後以53勝28負殺入西岸季後賽，到次圈才被該屆西岸冠軍勇士淘汰。