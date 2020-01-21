【NBA】柏臣斯車禍後身體多處永久傷害　林書豪、李華士祝福慰問

曾效力火箭、獨行俠及灰熊，今季加盟鷹隊的柏臣斯（Chandler Parsons）於上周因遭到醉駕者造成嚴重的交通意外，鷹隊早前將他因車禍放至腦震盪名單內。經過一周處理及診治後，柏臣斯代表律師今天透露更多事發經過及傷勢細節，據悉柏臣斯多處嚴重撕裂，除診斷出腦震盪，其椎間盤、肩關節唇亦受到重創，復出之時遙遙無期，職業生涯恐提早告終。

現年31歲的柏臣斯過往因傷患纏身，鮮有出場機會，今季被交易至鷹隊後，本以為能重新出發，惟仍受膝傷所困，加上早前不幸遇到車禍，令他職業生涯前路堪虞。根據柏臣斯代表律師在社交媒體透露，事發在美國時間1月15日下午2時，柏臣斯操練後駕車回住處時，遇到醉駕司機釀成3車相撞的嚴重交通意外，柏臣斯亦身受其害，儘管目前生命跡象恢復穩定，但是他身體多處「永久性嚴重傷害」，律師於聲明直指：「柏臣斯於車禍受到重傷，這次意外根本不應該發生。」

Morgan & Morgan has been retained by @ATLHawks small forward @ChandlerParsons following a January 15th car crash in which he suffered multiple severe and permanent injuries, including a traumatic brain injury, disc herniation, and a torn labrum. pic.twitter.com/1qo3ZAUahY — Morgan & Morgan (@forthepeople) January 20, 2020

柏臣斯傷勢需要長時間恢復，尤其椎間盤突出、肩關節唇狀肌撕裂，恐會造成永久傷害，未來職業生涯未算明朗。據悉柏臣斯難以接受目前的身體狀況，律師團表示重回球場仍是未知數：「柏臣斯正與醫生團隊合作以恢復健康，目前主要專注幫助他康復。」

.@ATLHawks forward @ChandlerParsons chose Morgan & Morgan to represent him after a terrible car crash.



Choices Matter.



There's Only One Morgan & Morgan. #ForThePeople



Via @espn:https://t.co/m1DwTmUCj9 — Morgan & Morgan (@forthepeople) January 20, 2020

在火箭時期，林書豪（右）與柏臣斯（左）交情非淺。（Getty Images）

對於柏臣斯在車禍重傷，曾為其火箭隊員兼好友的林書豪得知消息後，他亦送上祝福：「兄弟，祝你早日康復，知道你在這條崎嶇的道路上努力了許多。」柏臣斯另一位好友、現效力火箭奧斯丁李華士（Austin Rivers）相當關心其傷勢，更致電其家人：「那是非常可怕的意外，非常不幸。柏臣斯的家人情緒大致穩定，並表示他的傷勢有好轉，但我沒能和他說上話。」

Get healthy bro. Know you have worked really hard through all the bumps in the road! 🙏🏼 https://t.co/yzJ1MCHRCR — Jeremy Lin (@JLin7) January 21, 2020