【RIP Kobe】奧尼爾拍攝節目懷緬高比拜仁　淚流滿面邊講邊喊

坐在史達普斯中心，奧尼爾談起高比拜仁。 一個大男人，說着說着，淚流滿臉。 男兒有淚不輕彈，只因未到傷心處。

「我已經睡不到覺，我做不到平時會做的事。」

奧尼爾（Shaquille O’Neal）及巴克利（Charles Barkley）等在當地時間昨晚（1月28日）到史達普斯中心拍攝節目，懷念日前去世的高比拜仁。47歲的奧尼爾坐在場中，慢慢憶述他得悉舊拍檔高比拜仁逝世時的情況，「我有個姪兒哭了，他給我看手機。我叫他滾開，別在我面前出現。我們活在一個充滿改圖及惡作劇的世界。我不會相信的！」

奧尼爾一邊說，一邊哭。（網上片段截圖）

高比拜仁及奧尼爾曾經是雄霸NBA的組合。（Getty Images）

不過，隨一個一個老朋友的來電，他不得不接受現實：高比拜仁去世了。奧尼爾說：「之後大家都打電話給我，我意識到這是事實。那一剎那，我一點痛楚都感覺不到。我47歲了，已經失去了兩個祖母，後父已經不在，妹妹也去世了，現在我連這個弟弟都失去了。」

「我們的名字總是被人相提並論，因為我們一起創了一番事業。」

奧尼爾表示，雖然兩人會有爭吵，但他一直當高比是兄弟。（Getty Images）

兩人分道揚鑣，奧尼爾轉到熱火，高比繼續效力湖人。（Getty Images）

奧尼爾用手指拭抹鼻水。（網上片段截圖）

奧尼爾邊講邊喊片段：

高比及奧尼爾在湖人做過8年隊友，由2000到2002年，他們帶領湖人連贏3季NBA總冠軍，他們在5年入面4次出戰總決賽。不過，據報兩人不和，最終導致奧尼爾在2004年的球季後離開湖人，被交易到熱火。

奧尼爾說：「我在網上一直見到，人們很喜歡討論我們的關係，我現在清楚地說一次。」

「我們之間的是兄弟情，他是我弟弟。我在現實生活中都有兄弟，兄弟之間總會吵架，但我們之間還有尊重。如果我們之間沒有尊重，在我贏得首個總冠軍後，是誰第一個跳進我的懷中？當他在總決賽扭傷足踝、不能行走的時候，又是誰背他離開？所以，由現在起，我不想再聽到閒言閒語。」

「我們一起訓練，一起比賽，當我們踏入球場，我們的目標就是勝利，我們都只想贏。」

退役後，兩人一同出席節目。（Getty Images）

奧尼爾一邊說，一邊哭。淚水盈滿眼角，沉重地在他的臉上劃過一道淚痕。

高比過去周日早上與13歲的次女Gianna乘直升機去參加籃球比賽，但直升機途中墮機，機上9人全部罹難。

「我們很可能失去了世界上最好的湖人球員，他也是世上最好的籃球員。」

「人們一定會安慰我，時間可以撫平一切，逐漸平伏心情，但我真的很難做到。」

「最大的打擊的是，他的可愛女兒跟他同在直升機上。」

「我們是NBA的最佳拍檔，這是不變的。」奧尼爾曾經希望，幾十年後，還能跟高比暢談往事，他說：「我多麼希望有一天，當我們都七老八十的時候，還能夠再聚，或者約在家中，或者一起上電視，談起往事。」

奧尼爾昨晚到史達普斯中心，拍攝懷念高比拜仁的節目。（網上片段截圖）

「我們再不能在名人堂的典禮上互相開玩笑，你再不能說，哈哈，我有5隻指環，你只有4隻，我再不能說，如果我們一起話，可以贏得10次冠軍。」

「在我父親及妹妹去世時，我多麼希望跟他們多說幾句話。上次跟他（高比拜仁）說話的時候是他的退役戰，我叫他要入50分，最後他入了60分。這就是我們上次的對話，我真的很想再跟他講多幾句話。」

高比拜仁的《Dear Basketball》：