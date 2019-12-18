【ABL】香港東方陣容再調動　新外援高士拿增強鋒線戰力

為了迎接東南亞職業籃球聯賽（ABL）新季開鑼，香港東方季前先後大手簽入曾奪得加拿大國家籃球聯賽（NBL）最有價值球員的基爾（Trey Kell）、艾里奧比等4名外援。球隊近日再傳來陣容調動消息，昨天（17日）宣布外援派斯（T.J. Price）離隊，改而簽下曾出戰NBA發展聯盟及CBA南京同曦大聖隊的高士拿，補強鋒線進攻力量。

為了迎接新一個ABL球季，香港東方季前簽入4名外援，其中基爾曾效力NBL球隊Moncton Magic，為球隊取得冠軍之餘更獲選最有價值球員，擔任後衛的他的組織攻勢及得分方面能力甚強，目前他以場均34分高踞聯賽榜首。中鋒由去季已加盟、身高2.11米的荷利菲特（Michael Holyfield）出任；前鋒則由曾出戰菲律賓職業籃球聯賽的艾里奧比（Joseph Eriobu）與鋒衛「搖擺人」派斯（T.J Price）分擔，大大增強內、外線的力量，提升東方於ABL的競爭力。

派斯（中）為香港東方上陣兩場ABL賽事後離隊。（資料圖片／任祉羲攝）

球隊昨日更宣布派斯離隊，感謝他為球隊的付出，並於今天（18日）公布簽下另一新外援高士拿（Brandon Costner）。這名32歲美國新援來頭不小，先後效力NBA發展聯盟（G League）球隊Utah Flash及Los Angeles D-Fenders；其後轉戰亞洲職業籃球聯賽，2014年加盟CBA南京同曦大聖隊，去季更效力日本職業籃球聯賽（B.League）橫濱B海盜船，今季他選擇落戶香港加盟香港東方，為ABL上陣作好準備。

高士拿（左）已開始於東方操練，與隊友們培育默契。（東方龍獅提供）

高士拿（左）與李琪（右）似乎相談甚歡。（東方龍獅提供）

高士拿首次在香港落班，不過他曾4次到訪香港，更透露球隊教練白蘭特曾為Utah Flash及Los Angeles D-Fenders的戰友：「我對加入東方感到興奮，所有人都很友善，希望能夠幫助東方，打出水準。我與教練是舊隊友，亦是朋友，期望在這裏能寫下生涯新一頁。」香港東方目前在ABL以兩敗戰績暫列榜尾，將於周日（22日）作客泰國莫諾吸血鬼。

來頭不小的高士拿曾經征戰NBA發展聯盟、CBA及日本B.League。（東方龍獅提供）