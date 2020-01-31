【RIP Kobe】24秒不攻悼高比拜仁　香港東方閉門下反負騰飛之獅　

近月武漢肺炎疫情肆虐，香港確診個案不斷增加，香港東方今晚（31日）於灣仔修頓室內場主場對新加坡騰飛之獅，亦閉門進行。 雖然沒有現場球迷打氣，兩軍仍然打出精彩一仗，香港東方一度領先18分之多，但尾段失誤連連，終遭新加坡騰飛之獅以73：67反勝。

過往香港東方主場賽事均會吸引大量球迷入場支持，可惜，由於武漢肺炎疫情影響，球隊無奈閉門作賽，傳媒進場前，均需要量體溫及以酒精消毒雙手。大戰之前，兩隊均在跳球後的24秒放棄進攻，直至被吹罰24秒進攻犯規，悼念早前意外離世的前NBA球星高比拜仁。

為了致敬因意外離世的高比拜仁，兩隊跳球後未有進攻，等待24秒過去悼念一代球星。（任祉羲攝）

悼念過後，雙方正式開戰，香港東方以雙塔荷利菲特及高士拿負責內線，再由拉利羅斯控制節奏，球隊攻守流暢，高士拿以身高優勢殺入籃底建功，配合李琪內外開弓以剷籃及三分球得手，二人合力打出一波9：0的攻勢為賽事掀起序幕。新加坡騰飛獅由射手郭偉民射入3分球為球隊打開紀錄，但香港東方仍穩住領先優勢至13：5。



騰飛之獅適應後急起直追，由甚有噸位的麥基恩接連「Bump入」籃底得手，加上林宏達、林俊源以速度突破上籃得手，一口氣打出一波11：0的攻勢反超前至16：13。香港東方幸有高士拿以三分球追貼比數，不過打起士氣的新加坡騰飛之獅仍保持優勢以22：16完第一節。

因武漢肺炎疫情嚴重，香港東方今場ABL主場賽事需閉門進行。（任祉羲攝）

一開局，香港東方憑李琪命中三分球及高士拿於內線得手，打出一波9：0攻勢。（任祉羲攝）

第二節，東方由吳松峻緊盯倒戈的艾利諾，艾利諾遭貼身纏擾下難以持球進攻，多作「駁腳」或看準低位傳球。東方則由籃底的荷利菲特、擅射3分的張文平及高士拿，合作打出一段12：0，又反超成28：22。騰飛之獅亦有手感炙熱的郭偉民用3分球穩住局勢，兩隊隨後得分梅花間竹，但到中段騰飛之獅隊犯已滿，先後將吳松峻、高士拿送上罰球線之餘，蕭鍵勳繼續在外圍以「Long Two」建功，東方以38：33優勢完上半場。

新加坡騰飛之獅射手郭偉民（右）同樣以3分球還以顏色。（任祉羲攝）

倒戈的艾利諾（前）重回修頓火拼香港東方未有留手。（任祉羲攝）

易邊後，東方越戰越勇，在荷利菲特、蕭鍵勳、拉利羅斯傳球跑動拉散對手防線，助高士拿、李琪先後覓得空位射入3分球，拉利羅斯不斷以速度轉向切入得手，第三節中段已經拉開至50：32，領先足足18分。騰飛之獅一度被打亂節奏，僅由艾利諾趁防守空檔切入得手，但慢慢做好每個進攻後，由麥基恩、艾利諾力追至51：55完第3節。

兩隊鬥至末節，新加坡騰飛之獅仍緊咬不放，迅即以罰球追至53：55。香港東方到中段隊犯已滿令對手頻頻博得罰球得分，艾利諾更是攻力未減，頻頻切入加上中距離得手，在完場前2分鐘追至67：65，又一次反超前。香港東方忙亂之下傳球失誤，被艾利諾化為得分機會，加上麥基恩籃底建功，加上完場前14秒阿歷山大博得罰球，一口氣領先至73：67，鎖定勝局。

+ 16 + 15 + 14

修頓將關閉 李琪：未來練習有困難



在主場出擊卻在領先下錄得敗仗，李琪賽後不諱言控制節奏出現問題：「我們不太懂得在領先下，如何控制優勢，反觀對手在第3節時依然穩定逐球力追比數。我感覺球隊在默契及經驗有不足，領先下落敗在今季不是第一次發生。」



由於武漢肺炎疫情影響，香港東方今場主場賽事需閉門作賽，加上康文署暫時封場，李琪直言球隊操練遇上困難：「我們這幾天在修頓練波未受影響，惟下周出發作客台灣後回港後，修頓亦不再開放，加上會所球場亦關閉，未來練習會有困難。」香港東方在餘下的常規賽事不乏作客賽事，當中包括越南、澳門，李琪透露場地及對賽日程尚待賽會通知。